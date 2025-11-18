Mit Siri Schluss machen? Was bislang als undenkbar galt, ist zumindest in Japan in der dritten Beta von iOS 26.2 möglich. Wer will, kann die Seitentaste einem anderen KI-Assistenten zuweisen und Siri damit zur Nebenfigur auf dem iPhone degradieren.

Bislang ist die freie Belegung der Seitentaste nur für Japan bestätigt, doch es ist wahrscheinlich, dass Apple die Option in Zukunft auch in der EU und damit in Deutschland zur Verfügung stellt. Das Thema ist schon länger im Gespräch und passt zu den bisherigen Bemühungen des Digital Markets Act (DMA), Apples lange Zeit versiegeltes Ökosystem durch Auflagen aufzubrechen.

Endlich echte KI auf dem iPhone

Viele der EU-Forderungen werden von Apple oft zum Nachteil der Nutzer ausgelegt, aber Siri durch einen anderen KI-Assistenten zu ersetzen, klingt erst einmal nach einer guten Sache – zumindest, solange Apple selbst in Sachen KI hinter der Konkurrenz zurückbleibt.

Die echte Siri-KI wird immerhin erst im Verlauf des kommenden Jahres erwartet. Bislang ist aber fraglich, ob Apple dann auch tatsächlich alle angekündigten Funktionen veröffentlicht oder ob wir weiterhin nur stückweise neue Funktionen bekommen. Möglicherweise ist Chat GPT, Google Gemini oder eine andere KI bis dahin die bessere Wahl.

Natürlich gilt es, zunächst abzuwarten, welche Befugnisse Apple den Fremd-KIs am Ende wirklich genehmigt.

Weitere spannende Neuerungen in iOS 26.2

Apple hat für iOS 26.2 noch mehr geplant. Im Code der Beta 3 wurde auch eine neue AirDrop-Funktion gesichtet, die es ermöglicht, temporäre Codes zu generieren, die es erlauben, Inhalte mit Leuten außerhalb der Kontakteliste zu teilen.

Weiterhin bekommt die Erinnerungen-App wohl eine neue Alarm-Funktion für besonders dringende Aufgaben und die Gesundheits-App soll Warnungen von Drittanbieter-Apps auf der Apple Watch zulassen. Zuletzt könnte die Spiele-App eine verbesserte Controller-Unterstützung und Echtzeitaktualisierungen für Challenge-Ergebnisse bekommen.

Das klingt alles in allem nach vielen spannenden Neuerungen. Besonders interessant bleibt aber die optionale Zuweisung der Seitentaste. Sollte Siri auch in Zukunft hinter anderen KI-Lösungen zurückbleiben, könnte dies auf lange Sicht sogar das Ende für die Assistentin in Europa bedeuten.

