Smartphones mit 10.000-mAh-Akkus sind an sich nichts Neues. Normalerweise sehen die aus wie Ziegelsteine und sind daher auch nur Nischenprodukte. Doch das Handy, das Realme 2026 auf den Markt bringen will, ist so dick wie das iPhone 16 Pro Max – trotz Riesen-Akku!

Weibo-Leaker "Digital Chat Station" (via Gizmochina) irrt sich nur selten. Diesmal behauptet er, dass wir in der ersten Hälfte von 2026 Mittelklasse-Smartphones mit 10.000-mAh-Akkus zu sehen bekommen werden. Wie lange da wohl die Akkulaufzeit ausfällt? Zwei Tage - vielleicht sogar drei und mehr?

Er erwähnt zwar keinen Hersteller, doch wir können davon ausgehen, dass es sich um Realme handelt. Immerhin hat Realme bereits ein Konzept-Smartphone mit einem 10.000-mAh-Akku vorgestellt.

So dünn wie das iPhone 16 Pro Max

Das Absurde an dem potenziellen Realme-Smartphone ist, dass es trotz des 10.000-mAh-Akkus auf eine Tiefe von 8,5 mm kommen soll. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro Max misst 8,25 mm in der Tiefe. Den Unterschied von 0,25 mm dürften die meisten Menschen nicht einmal wahrnehmen.

Wie so was möglich ist? "Silikon-Carbon"-Akkus sind die Lösung. Die haben nämlich eine enorm hohe Energiedichte. Traditionelle Graphit-Batterien fassen zum Beispiel 372 mAh pro Gramm. Ein Silikon-Carbon-Akku hingegen 4200 mAh pro Gramm.

Realmes Konzeptbatterie beinhaltet 10 Prozent Silikon und liefert eine Energiedichte von 887 Wh/L.

Riesen-Akkus sind bald normal

10.000 mAh in einem Smartphone-Akku klingen aktuell noch utopisch, können aber schon sehr bald der neue Standard sein. Immerhin gibt es in China schon längst Modelle auf dem Markt, die mit enorm hohen Kapazitäten beeindrucken – und trotzdem dünn sind!

Das Honor Power ist beispielsweise mit einem 8000-mAh-Akku bestückt, misst in der Tiefe aber nur 8 mm. Es ist also sogar dünner als das iPhone 16 Pro Max, in dem lediglich eine 4685-mAh-Batterie steckt.

Silikon-Carbon-Akkus könnten demnach auch die Lösung für das Problem sein, dem Apple und Samsung mit ihren "Slim"-Modellen aktuell gegenüberstehen. Das Samsung Galaxy S25 Edge misst zwar nur 5,8 mm in der Tiefe, hat dafür aber spürbare Nachteile bei der Akkulaufzeit. Dasselbe könnte dem iPhone 17 Air drohen, das sogar nur 5,5 mm messen soll.

