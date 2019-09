Huawei Mate 30 ohne Google-Apps: Hersteller nennt mögliche Lösung

Noch immer ist der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht beendet. Und er wird anscheinend auf dem Rücken von Huawei ausgetragen. Für das Mate 30 und das Mate X hat das Ganze nun eine Konsequenz: Beide Geräte erscheinen wohl tatsächlich ohne Google-Apps. Das wirft wiederum die Frage auf, in welchen Regionen die Smartphones überhaupt erscheinen. Huawei hat zwar einen Lösungsansatz für das App-Problem, doch ist dieser auch umsetzbar?

Ohne Lizenz dürfen keine Google-Apps auf dem Huawei Mate 30 vorinstalliert sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass die entsprechenden Programme nie ihren Weg auf das Handy finden. Ihr könnt Google Play Store und Co. auch selbst auf dem Smartphone installieren. Huawei prüft, ob es die Nutzer akzeptieren würden, wenn sie das nach dem Kauf tatsächlich machen müssten. Dies hat Firmen-Chef Richard Yu im Gespräch mit der Welt verraten. Von dieser Entscheidung dürfte auch abhängen, in welchen Ländern der Marktstart erfolgt.

Ohne Google, ohne Deutschland?

Gerade in Deutschland dürften die Google-Apps sehr wichtig für die Nutzer sein. Die These: Ohne Play Store, Chrome, Google Maps, YouTube und den anderen Programmen bleibt das Mate 30 ein Ladenhüter. Das weiß wohl auch Huawei: Aktuell sei es noch unklar, ob das Smartphone überhaupt hierzulande und in weiteren Regionen Europas erscheint. Gleiches gelte auch für das faltbare Smartphone Mate X.

Wenn Nutzer die Google-Apps selbst installieren müssen, wäre das wohl eine sehr unbequeme Lösung. Vermutlich wollen nicht alle Käufer direkt diese Mühe in das Smartphone investieren, ehe sie es wie gewünscht verwenden können. Unser Vorschlag: Huawei könnte diese Hürde etwas minimieren, wenn dem Handy zum Beispiel ein Zettel mit der Installationsanleitung beiliegen würde. Hier bleibt aber die Frage, ob das rechtlich überhaupt möglich wäre.

Abwarten und Daumen drücken

Es könnte nun Monate dauern, ehe sich Huawei für oder gegen einen Verkauf des Mate 30 und Mate X in Deutschland entscheidet. Zwar stellt das Unternehmen die neuen Modelle der Mate-Reihe bereits am 19. September 2019 vor, doch ihr müsst demnach noch eine ganze Zeit auf einen möglichen Release hierzulande warten.

Es bleibt aber auch noch zu hoffen, dass der Handelsstreit endlich vorbei ist und Huawei von der schwarzen Liste der USA verschwindet. Dann dürfte der Veröffentlichung des Smartphones nämlich nichts mehr im Wege stehen. Bis dahin können zumindest Besitzer bereits veröffentlichter Huawei-Smartphones aufatmen: Diesen dürfen Google-Apps vorerst weiterbenutzen. So erscheint nun etwa auch eine neue Ausführung des P30 Pro – und zwar inklusive Android 10 sowie EMUI 10.