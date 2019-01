Intel-Patent: So könnte ein faltbares Windows-Smartphone aussehen

Faltbare Smartphones sind derzeit en vogue: Samsung wird wohl demnächst das Galaxy F vorstellen und auch andere Hersteller haben entsprechende Geräte angekündigt. Offenbar hat sich auch Intel über ein entsprechendes Modell Gedanken gemacht: Ein Patent des Chip-Herstellers zeigt ein faltbares Windows-Smartphone.



Darauf gestoßen ist die niederländische Seite LetsGoDigital. Allerdings stammt das Patent für ein "elektronisches Gerät mit klappbaren Anzeigetafeln" noch aus dem Jahr 2017. In zusammengeklapptem Zustand soll das Gerät wie ein herkömmliches Smartphone aussehen und funktionieren. Das Bild über diesem Artikel wurde von LetsGoDigital erstellt und basiert auf dem Patent. Intel stellt sich demnach ein faltbares Gerät mit Eingabestift vor.

Windows-Smartphone mit drei Displays

Richtig interessant wird das faltbare Windows-Smartphone aber erst in ausgeklapptem Zustand. Das Patent sieht hierfür mehrere Optionen vor, die ihr in dem Bild am Ende dieses Artikels seht. Vollständig auseinandergefaltet soll sich das Gerät in ein Tablet verwandeln, das als mobile Workstation verwendet werden kann. Inhalte zeigt das faltbare Windows-Smartphone dabei offenbar auf drei nebeneinander liegenden Teil-Bildschirmen an. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt beispielsweise ZTE bei seinem Axon M, das zwei Displays bietet.

Das im Patent beschriebene Gerät soll sich allerdings nicht nur einmal, sondern zweimal ausklappen lassen. Außerdem sollen sich die Bildschirme aneinander legen lassen, sodass deren oberer beziehungsweise unterer Rand zusammen ein Dreieck bilden. Dadurch ließe sich das Gerät ähnlich wie etwa ein iPad mit SmartCover aufstellen, wenn der Nutzer darauf ein Video anschauen oder eine Präsentation halten möchte.

Als Betriebssystem würde übrigens sicherlich nicht Windows 10 Mobile zum Einsatz kommen, das längst keine Zukunft mehr hat. Denn angeblich arbeitet Microsoft bereits daran, die Standardversion von Windows 10 für faltbare Geräte zu optimieren. Eine separate Variante des Betriebssystems wäre dann nicht mehr notwendig.