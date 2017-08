iOS 11: ARkit-Demo lässt Euch virtuell verschiedene Make-ups ausprobieren

Das Unternehmen ModiFace hat sich auf Augmented Reality-Anwendungen für den Beauty-Sektor spezialisiert. In zwei kleinen Demo-Videos zeigen die Macher nun, was in diesem Bereich mit Apples ARkit und einem iPhone alles möglich ist.

Ihr möchtet sehen, wie ein Lippenstift, ein Eyeliner oder eine Creme sich auf Eurem Gesicht macht, ohne es erst ausprobieren zu müssen? ModiFace entwickelt dafür die passende Lösung. In einer ARkit-Demo zeigt das Unternehmen, wie das Gesicht einer jungen Dame per Augmented Reality in Echtzeit mit verschiedenen Make-Ups versehen wird.

Make-Up online ausprobieren

Eine virtuelle Galerie zeigt im Anschluss in Großaufnahme mitten im Raum, wie die einzelnen Produkte wirken. Damit Nutzer dabei auch nicht vergessen, welche Kosmetik ihnen am besten gefallen hat, werden die Produktverpackungen direkt über den Porträtaufnahmen der Dame angezeigt.

In einem weiteren Video zeigen die Macher von ModiFace, wie ein virtueller Tresen aussehen könnte, auf dem personalisierte Schminkergebnisse sowie Produkte zu sehen sind. Shopping könnte mit solch einer Präsentation einen neuen Anstrich bekommen. Produkte wie Make-Up, die häufig ausprobiert werden möchten, könnten so einfacher und zielsicherer online ausgewählt werden. In jedem Fall zeigt ModiFace einen weiteren Bereich, in dem Augmented Reality und speziell Apples ARkit Anwendung finden könnte.