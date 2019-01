iOS 12.2: Beta enthält Hinweise auf nächste iPads und neuen iPod Touch

Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass noch im Frühjahr 2019 neue iPads erscheinen sollen. Außerdem machen seit geraumer Zeit Gerüchte über einen neuen iPod touch die Runde. Im Quellcode der iOS-12.2-Beta sollen sich sowohl Hinweise auf die Tablets als auch auf einen neuen Musik-Player von Apple finden.

Entdeckt hat diese der Entwickler Steve Troughton-Smith, der in der Vergangenheit bereits häufiger Hinweise auf kommende Hardware in Software von Apple aufgespürt hat. Seine neueste Entdeckung seht ihr in dem Tweet am Ende dieses Artikels. Darin schreibt er, dass die iOS-Beta zumindest theoretisch unter anderem Referenzen auf vier neue iPads enthalte. Troughton-Smith vermutet, dass es sich dabei um die WiFi- und LTE-Varianten von iPad mini 5 und einem 9,7 Zoll großen iPad handeln könnte.

Widersprüche zu bisherigen Gerüchten

Außerdem gehe aus dem Code hervor, dass keines der erwähnten Tablets Face ID bieten wird. Bisherige Gerüchte gehen dagegen davon aus, dass eines der beiden neuen iPads ein zehn Zoll großes Display und Face-ID-Support mitbringen wird. Zudem habe die Eurasian Economic Commission (EEC) laut PhoneArena erst vor Kurzem sechs neue iPad-Modelle zertifiziert.

Dem Entwickler zufolge erwähne der Quellcode der iOS-Beta darüber hinaus einen neuen iPod touch. Auch dieser soll keine Gesichtserkennung bieten. Die Authentifizierung per Fingerabdruck (Touch ID) werde mit dem tragbaren Musik-Player ebenfalls nicht möglich sein. Letzteres stehe laut PhoneArena im Widerspruch zu bisherigen Gerüchten, die einen Fingerabdrucksensor für den nächsten iPod touch nahelegen.