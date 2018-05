iOS 12, MacBook und Co.: Apple kündigt Livestream zur WWDC-Keynote an

Die WWDC 2018 naht mit großen Schritten: Apple hat mittlerweile Einladungen für die Veranstaltung verschickt, auf der unter anderem iOS 12 vorgestellt werden soll. Die Keynote am 4. Juni wird wie in den vergangenen Jahren per Livestream übertragen.

Anders als früher wird der Livestream nicht mehr nur über die Browser Safari und Microsoft Edge abrufbar sein – Apple unterstützt mittlerweile auch Firefox und Chrome, berichtet 9to5Mac. Die beste Übertragungsqualität erhaltet ihr aber nach wie vor, wenn ihr die Veranstaltung auf einem Mac, iPhone oder iPad via Safari anseht. Für Apple TV sollte in den kommenden Wochen ein Update ausrollen, um die Keynote auf dem großen Bildschirm live verfolgen zu können.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Große Updates – und neue Geräte?

Auf dem Event zur Eröffnung der WWDC wird für Apple vor allem ein Thema im Fokus stehen: die Präsentation von iOS 12 und den Features dieses großen Updates. Welche iPhone-Modelle iOS 12 wahrscheinlich erhalten werden, könnt ihr unserer Übersicht entnehmen. Aber auch die anderen Betriebssysteme und die kommenden Updates werden Platz auf der Bühne erhalten: Das sind macOS 10.14, watchOS 5 und tvOS 12. Nahezu sicher ist außerdem, dass Apple Optimierungen für Siri vorstellen wird. Die Keynote ist der für Nutzer interessanteste Teil der Veranstaltung, die sich ansonsten vor allem an Entwickler richtet.

Es ist durchaus auch möglich, dass Apple die WWDC nutzt, um neue Hardware vorzustellen. Sollte dies der Fall sein, wäre die Keynote der beste Moment. In der Gerüchteküche ist vom iPhone SE 2 die Rede, aber auch ein neues MacBook könnte seinen Weg auf die Bühne finden. Möglich ist aber auch, dass Apple darauf verzichtet – und sich ganz auf die eigentliche Ausrichtung der Veranstaltung konzentriert: Software.