In der Beta-Version von iOS 16 haben Tester überraschend etwas Nützliches herausgefunden, was für mehr Speicherplatz auf eurem iPhone und für weniger App-Chaos sorgen dürfte. Demnach erhaltet ihr noch mehr Kontrolle darüber, welche Anwendungen auf dem Smartphone installiert sind.

Nicht alle Features, die Apple in neue iOS-Versionen implementiert oder aus ihnen entfernt, kündigt der Hersteller vorher an. Umso überraschender also, dass einige Beta-Tester in der Vorabversion von iOS 16 eine nützliche Funktion gefunden haben. So könnt ihr mit dem kommenden Betriebssystem von Apple offenbar weitere vorinstallierte Apps von euren iPhones löschen, die sich dem vorher verweigerten.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 13

+ o2 Free M Boost 40 GB Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Connect Funktion (Vertrag mit bis zu 10 SIM-Karten nutzen) 54,99 € mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Diese Apps könnt ihr unter iOS 16 deinstallieren

Nach dem Update auf iOS 16 könnt ihr knapp 30 Anwendungen von eurem iPhone löschen, bei denen das zuvor nicht möglich war. Neu ist, dass ihr mit iOS 16 auch diese Anwendungen vom Handy werfen könnt:

Kamera

Uhr

Find My

Health

Die Apps gesellen sich damit zu anderen vorinstallierten Anwendungen von Apple, die ihr von eurem iPhone entfernen könnt. Genauer gesagt handelt es sich um die nachfolgenden Programme, bei denen das Löschen schon jetzt möglich ist:

Aktien

Bücher

Dateien

Erinnerungen

FaceTime

Fitness

Home

iTunes Store

Kalender

Karten

Kompass

Kontakte

Kurzbefehle

Mail

Maßband

Music

News

Notizen

Podcasts

Sprachmemos

Taschenrechner

Tipps

TV

Übersetzen

Watch

Wetter

Auch, wenn ihr einige der genannten Apps deinstalliert, bleiben in vielen Fällen wichtige Daten wohl noch erhalten. So könnt ihr auf eurem Apple iPhone (alle Modelle mit Vertrag hier in der Übersicht) beispielsweise die Anwendung "Kontakte" löschen, eure gespeicherten Nummern bleiben jedoch bestehen. Etwa, um sie für FaceTime oder WhatsApp zu verwenden. Um allerdings einen neuen Kontakt zu erstellen oder einen Eintrag zu entfernen, müsst ihr die Anwendung erneut installieren.

Schmeißt ihr beispielsweise FaceTime aus dem System, können euch Freunde und Familie dennoch über die App auf eurem iPhone anrufen. Egal ob ihr ein iPhone 13 (hier mit Vertrag) oder ein älteres Modell mit iOS 16 besitzt.

Mehr erfahren: Ihr wollt wissen, wie viele Jahre euer iPhone schon auf dem Buckel hat? Hier findet ihr alle iPhone-Modelle in der Übersicht. Wenn ihr stattdessen mit einem der neuen Ausführungen liebäugelt, solltet ihr euch unseren Vergleich iPhone 13 vs iPhone 13 Pro einmal genauer ansehen. Und wenn ihr von Apple genug habt, findet ihr bei uns auch die besten Android-Handys 2022.