iOS 18.2: Dieses neue Kamera-Feature macht alles nur noch schlimmer

Apple hat eine neue Funktion bzw. Option für die Kamerasteuerung in die dritte Beta von iOS 18.2 integriert. Das Feature könnte allerdings ein Problem mancher Nutzer noch schlimmer machen.

Apples bestes Smartphone: iPhone 16 Pro Max günstig jetzt bei o2 kaufen

In der iOS 18.2 Beta 3 gib es nun eine neue Option, über die ihr das Verhalten der Kamerasteuerung aller iPhone-16-Modelle zusätzlich individuell anpassen könnt, wie das Portal 9to5Mac berichtet.

iPhone 16: Kamera startet noch schneller

Aktuell könnt ihr die Kamerasteuerung nutzen, um unter anderem die Kamera-App auf den Modellen der iPhone-16-Familie (z. B. iPhone 16, iPhone 16 Pro) zu starten. Ist euer Bildschirm aus, müsst ihr zwei Mal etwas stärker auf die Taste drücken, um die Kamera aufzurufen.

In der aktuellen Beta von iOS 18.2 führt Apple nun die Option "Require Screen On" (dt.: "eingeschalteter Bildschirm erforderlich") in den Einstellungen ("Anzeige & Helligkeit") ein, über die ihr dieses Verhalten anpassen könnt. Standardmäßig ist die Option eingeschaltet. Stellt ihr diese auf "Aus", lässt sich die Kamera auch mit einmaligem Drücken auf die Kamerasteuerung starten.

Noch mehr ungewollte Kamera-Starts

Wer die Kamera-App für etwaige Schnappschüsse möglichst schnell erreichen möchte, könnte von der neuen Option profitieren. Allerdings dürfte die neue Funktionsweise auch ein Problem verschlimmern, das wir während unseres Tests des iPhone 16 Pro gelegentlich beobachten konnten: Trotz des nötigen Drucks erwischt man die Kamerasteuerung gerne einmal mit den Fingern und knipst so ungewollt ein Foto – oder startet die Kamera-App.

Schaltet man nun die Voraussetzung ab, dass das Display zum Starten der Kamera-App eingeschaltet sein muss, könnte das zu ungewollten App-Aufrufen beim Herausnehmen aus der Hosentasche führen. Manche Nutzer könnten also im Schnappschuss-Moment etwas Zeit sparen, dafür aber im Alltag mehr Frust aufbauen.