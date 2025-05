Das Update auf iOS 18.5 ist endlich verfügbar – und zwar direkt für jedes kompatible iPhone. Es gibt mit der neuen Version einige neue Features – wenngleich es nicht so viele Neuerungen wie beim letzten Update sind. Solltet ihr euch nach der Aktualisierung über eine schlechte Akkulaufzeit ärgern, können wir euch beruhigen. Der Spuk ist nämlich schnell wieder vorbei.

Wenn euer iPhone nach dem Update auf iOS 18.5 eine schlechte Akkulaufzeit aufweist, seid ihr nicht allein. Prinzipiell dürfte das Problem sogar so ziemlich alle Besitzer eines Apple-Handys treffen. Hier können wir euch direkt Entwarnung geben: Nach einigen Tagen sollte euer Smartphone von selbst wieder die gewohnte Ausdauer bieten.



iOS 18.5: Update wird im Hintergrund abgeschlossen

Der Grund für die vorübergehend schlechtere Laufzeit: Euer iPhone hat im Grunde viel zu tun. Nach dem Update auf iOS 18.5 rödelt das Gerät im Hintergrund nämlich weiter, schließt die Aktualisierung quasi still und leise ab. Es sortiert sich quasi neu, reindexiert ggf. Inhalte oder kategorisiert eure Fotos.

All diese Aufgaben erledigt euer iPhone still und leise im Hintergrund. Und das benötigt natürlich mehr Energie als der übliche Regelbetrieb. Sobald das iPhone hiermit fertig ist, sinkt der Energieverbrauch entsprechend wieder – auch im Standby. Tatsächlich ist dieser Vorgang bei jedem großen iOS-Update an der Tagesordnung und völlig normal.

Also: Keine Panik, Abwarten und Tee trinken. Oder was auch immer ihr gerne trinkt. Wir empfehlen euch, da Update vor dem Schlafen einzuspielen. Dann kann euer iPhone viele Aufgaben direkt in der Nacht erledigen, wenn es (womöglich) ohnehin am Strom hängt. Und am Morgen sind viele Energiefresser vielleicht schon mit ihrem Prozess durch.

