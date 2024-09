Wie gut ist das iPhone 16 Pro (Max)? Das sagen die ersten Tests

Ist das iPhone 16 Pro (Max) ein Hit oder bleibt es hinter den Erwartungen zurück? Wir haben uns die ersten Tests angeschaut und geben euch einen Überblick über die Meinungen der Fachpresse.

The Verge: Kleines Kamera-Upgrade, großer Unterschied

Die Kollegen von The Verge bewerten das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max im Test mit 8 von 10 Punkten. Dass es nicht für noch mehr gereicht hat, liege an einer eisernen Regel: Das Magazin bewerte Smartphones immer im Auslieferungszustand. Und das iPhone 16 Pro sei eines der unfertigsten Geräte, die Apple jemals auf den Markt gebracht hat. Gemeint ist damit vor allem Apple Intelligence, das in Deutschland – aber auch in den USA – auf sich warten lässt.

(© 2024 CURVED )

Im jetzigen Zustand sei das iPhone 16 Pro daher nur ein inkrementelles Upgrade gegenüber dem iPhone 15 Pro. Bereits jetzt überzeugt ist der Tester aber von den Kamera-Verbesserungen.

Besonders angetan hat es ihm ein vermeintlich kleinen Upgrade: Die neuen fotografischen Stile seien die Lösung für den unnatürlichen Foto-Look, wie er unter anderem die Kameras des iPhone 15 Pro (Max), Galaxy S24 Ultra und Pixel 9 Pro kennzeichne.

Das Feature lasse euch übertriebene Software-Optimierungen auch nachträglich loswerden. Insbesondere der neue "Tone"-Regler sei ein Game Changer und für den Tester allein bereits ein starkes Argument auf das iPhone 16 Pro (Max) umzusteigen.

Die neue Kamera-Taste ("Kamerasteuerung") sei "nice to have", ihre Bedienung im aktuellen Zustand teilweise aber noch ein wenig hakelig.

engadget: Das iPhone 16 Pro Max ist besser

Im engadget-Test erzielt das iPhone 16 Pro 91 von 100 Punkten. Das iPhone 16 Pro Max übertrifft es mit 93 Punkten knapp. Grund dafür ist die offenbar deutlich bessere Akkulaufzeit, die der Tester beim kleineren Modell als "relativ kurz" beschreibt.

Die Erkenntnisse sind ähnlich wie im Test von The Verge: Ohne Apple Intelligence sei das iPhone 16 unvollendet, die Bedienung der Kamera-Taste bereite "einige Probleme" – und die Fotografischen Stile seien womöglich das beste neue iPhone-16-Feature.

Wired: Ist das iPhone 16 Pro Max zu groß?

Im Test von Wired kommen iPhone 16 Pro und Pro Max jeweils auf 8 von 10 Punkten, wobei auch hier der Ausdauer-Vorteil des großen Modells Erwähnung findet.

Während dieses selbst bei intensiver Nutzung auch am nächsten Morgen noch Kraftreserven habe, müsse das iPhone 16 Pro nach gut 12 Stunden an die Steckdose. Für das kleinere Modell spreche allerdings seine Handlichkeit. Denn das iPhone 16 Pro Max könnte dem ein oder anderen zu groß sein, so der Tester.

iPhone 16 Pro Display size

iPhone 16 Pro = 6.3"

iPhone Pro Max = 6.9"#AppleEvent pic.twitter.com/Gz2p2SW122 — Zablon Owino (@ZablonOwino) September 9, 2024

Die Kamerasteuerung sei in erster Linie zum Auslösen praktisch, umfangreiche Einstellungen gingen on-screen schneller von der Hand. Hervorgehoben wurde außerdem die Möglichkeit, über die Fotografischen Stile den Hautton von Personen auf verschiedenste Weise anzupassen. Insgesamt seien die (identischen) Kameras von iPhone 16 Pro und Pro Max "ziemlich großartig".

Nichtsdestotrotz solle man sich aber die Frage stellen, ob nicht auch ein iPhone 16 oder iPhone 16 Plus reiche. Deren einziger Nachteil gegenüber den Pro-Modellen sei das fehlende 120-Hz-Display.

CNET: Das beste iPhone-Feature sei Jahren

Beeindruckende 9,2 von 10 Punkten gab es für iPhone 16 Pro und Pro Max im Test von CNET. Lieblingsneuerung des Testers waren hier zur Abwechslung mal nicht die Fotografischen Stile, sondern die nun möglichen superscharfen Zeitlupen-Videos (4K bei bis zu 120 fps). Die Funktion sei "das beste iPhone-Feature seit Jahren" und ist unter anderem auch in folgendem Musik-Video von The Weeknd zum Einsatz gekommen:

(© 2024 CURVED )

Das Test-Fazit fällt überaus positiv aus: Auch ohne Apple Intelligence erwarteten euch eine Reihe spannender Upgrades gegenüber den Vorgängermodellen. Neben den größeren Displays (6,3 und 6,9 Zoll) hebt CNET abschließend die gute Akkulaufzeit, die herausragenden Kameras und das inzwischen auch für ältere iPhones verfügbare iOS 18 hervor.