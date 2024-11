iOS 18: Darum sind Nutzer vom Foto-Editor genervt

iPhone-Nutzer klagen nun schon seit geraumer Zeit über Probleme mit dem Foto-Editor. Schuld soll vor allem das Update auf iOS 18 sein. Obwohl Apple inzwischen iOS 18.1 veröffentlicht hat, existiert der Fehler weiterhin.

Die Probleme mit iOS 18 reißen nicht ab. Schon vor Wochen berichteten wir, dass das große Update viele Bugs mit sich brachte. Inzwischen hat Apple eine neue Version nachgeschoben und ordentlich aufgeräumt. Alle Probleme wurden jedoch noch nicht beseitigt. So beschweren sich viele iPhone-Nutzer MacRumors zufolge weiterhin über eine nervige Fehlermeldung im Foto-Editor.

Speichern unmöglich – Fehler im Foto-Editor nervt

Wer mit dem Foto-Editor seine Bilder überarbeitet, erfährt in iOS 18 am Ende vielleicht eine böse Überraschung. Viele Nutzer berichten nämlich, dass das Speichern des überarbeiteten Bildes nicht möglich sei.

Sobald sie auf den Speichern-Knopf drücken, bekämen sie ein Pop-up-Fenster zu sehen, das sie darüber informiert, dass beim Speichern ein Problem aufgetreten sei und sie es später erneut versuchen sollten.

Die Überarbeitung gehe dann jedes Mal verloren. Um das Pop-up zu schließen, müssten nämlich alle Änderungen verworfen werden.

Apple arbeitet an einer Lösung

Den Fehler in iOS 18 gab es übrigens schon in iOS 17 – allerdings in milderer Form. Das erste Mal sei er im September 2024 aufgetreten, aber eben nur sehr selten. Seit iOS 18 ausgerollt wurde, trete er viel häufiger auf. MacRumors zufolge wisse Apple von dem Fehler und arbeite an einer Lösung.

Woher die Fehlermeldung kommt bzw. was sie auslöst, ist aber nach wie vor nicht geklärt. Live Fotos und iCloud-Fotos stehen im Verdacht, den Bug zu triggern. Merkwürdig ist auch, dass Nutzer von verschiedenen Problemen berichten. So soll der Bug bei einigen nur bei Bildern auftreten, die in einem bestimmten Zeitraum abgespeichert wurden.