Apple hat mit der Passwörter-App in iOS 18 ein von vielen Nutzern lang erwartetes Feature auf iPhones gebracht. Genau diese App birgt ein Sicherheitsrisiko, das eure sensiblen Daten potenziell in Gefahr bringt. Eine Lösung für das Problem gibt es zum Glück bereits.

Wenn ihr derzeit nicht die aktuelle iOS-18-Version nutzt, solltet ihr in jedem Fall ein Update durchführen. Wie 9to5Mac (via Mysk) berichtet, ist die Passwörter-App (früher Schlüsselbund) in älteren iOS-Versionen nicht sicher. In manchen Situationen übermittelt die App Daten nicht völlig gesichert. Durch eine Sicherheitslücke soll theoretisch Phishing möglich sein.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Apple Watch 10 LTE 46 ab 64,99 € Zum o2-Shop inkl. günstigem Tarif (50+ GB) ab 49,00 € Zum Congstar-Shop Ohne Vertrag ab 1042,52 € Zu Amazon

Bis iOS 18.2: Passwörter-App anfällig für Phishing-Attacken

Apple hat in einem Support-Dokument zu iOS 18.2 nun offiziell eine behobene Sicherheitslücke ergänzt, die die Passwörter-App betrifft. Die iOS-Entwickler "Mysk" hatten kürzlich entdeckt, dass Apples Passwort-Manager einige Anfragen über das unsichere Protokoll HTTP statt des verschlüsselten HTTPS ausgeführt hat. Auch beim Aufrufen von Seiten zum Zurücksetzen von Passwörtern soll das in der App der Fall gewesen sein.

Hier demonstrieren die Entwickler das Problem:

(© 2025 CURVED )

Im schlimmsten Fall bedeutet das: Eine Person im gleichen Netzwerk könnte die Anfrage abfangen und stattdessen eine Phishing-Seite dazwischenschalten. Das wäre etwa im WLAN eines gut besuchten Cafés – z. B. in einem Starbucks – oder im Hotel-WLAN denkbar.

Wer dann sensible Daten oder Passwörter eingibt, wird Opfer einer Phishing-Attacke. Auch wenn die Gefahr zu Hause im eigenen Netz natürlich gering ist, stellen öffentliche Netzwerke ein Risiko dar.

Zum Glück gibt es eine einfache Lösung: Apple hat das Problem bereits mit dem Update auf 18.2 behoben. Für mindestens rund drei Monate waren Nutzer ab iOS-18-Release allerdings der Lücke ausgesetzt. Nutzt ihr noch eine ältere iOS-18-Version, solltet ihr in jedem Fall ein Update durchführen. Die neuste Version für iPhones ist iOS 18.3.2.

iPhone aktualisieren: Die Aktualisierung könnt ihr ganz einfach über "Einstellungen | Allgemein | Softwareupdate" anstoßen. Dort seht ihr, ob ein Update verfügbar ist.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht