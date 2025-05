Kurz vor der WWDC 2025 brodelt es in der Gerüchteküche kräftig: Laut dem gut informierten Journalisten Mark Gurman wird Apple zahlreiche Betriebssysteme optisch überarbeiten. Neben iPhone, iPad und Mac sollen diesmal auch die Apple Watch und Apple TV ein neues Design erhalten.

Das zentrale Ziel dieser Design-Offensive: eine einheitlichere Optik über alle Apple-Plattformen hinweg. Dabei sollen transparente Menüs und glasartige Effekte im Vordergrund stehen – ähnlich wie man sie bereits vom Vision Pro Headset kennt. Die Quelle dieser Informationen ist Gurmans aktuelle "Power On"-Kolumne, in der er die Änderungen erstmals auf Apple TV (tvOS 19) und die Apple Watch (watchOS 12) ausweitet. Wie genau die neuen Designs aussehen, verrät er allerdings nicht.

Mehr Mac-Flair fürs iPad

Besonders das iPad soll sich künftig noch stärker am Mac orientieren. Laut früheren Berichten von Gurman soll iPadOS 19 produktiveres Arbeiten ermöglichen – etwa durch verbesserte Multitasking-Funktionen und optimierte Verwaltung von App-Fenstern.

Passend dazu will ein bekannter Leaker beobachtet haben, dass iPadOS 19 in Verbindung mit dem Magic Keyboard eine Menüleiste à la macOS anzeigen könnte.

Das neue iOS 19 trägt übrigens den internen Codenamen "Solarium". Ein passender Name, wenn man bedenkt, dass Apple offenbar auf mehr Transparenz und helle, lichtdurchflutete Elemente setzt – wie bei einem Wintergarten.

Was nach einer rein kosmetischen Änderung klingt, könnte am Ende das Look-and-Feel von iPhones und iPads deutlich beeinflussen.

WWDC: Apple stellt Weichen für die Zukunft

Während viele aktuell auf neue KI-Funktionen bei Apple hoffen, soll laut Gurman das neue Design im Fokus der WWDC stehen. Das Event beginnt am 9. Juni 2025, also in weniger als zwei Wochen. Dort wird Apple traditionell seine neuesten Software-Entwicklungen vorstellen – darunter iOS 19, iPadOS 19 und die nächste macOS-Version.

Ob das neue Design bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommt, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Apple verfolgt eine klare Linie, um sein Ökosystem optisch enger zusammenzuführen. Wer also ein iPhone, iPad, Mac, Apple Watch oder Apple TV besitzt, dürfte bald ein ganz neues Bedienerlebnis bekommen.

