iOS 26.2: Apple stoppt den Beta-Rollout auf dem iPhone Air und 16e

iPhone Air Alle Farben
Beim iPhone Air (Bild) gibt es Probleme mit iOS 26.2 (© 2025 Apple )
profile-picture

Julian Schulze

Julian liebt seine PlayStation und sein Handy. Schreibt er mal nicht für CURVED, ist er als Autor tätig. Vielleicht kennt ihr sogar eines seiner Bücher.

Artikel vom 06.11.25

Vollgas zurück! Apple war mit der Beta von iOS 26.2 überpünktlich, muss den Rollout nun aber auf dem iPhone Air, dem iPhone 16e und dem neuen iPad Pro (M5) abbrechen. Es gibt Probleme.

Apple hat erst gestern die erste Beta für iOS 26.2 und iPadOS 26.2 ausgerollt. Nachdem allerdings zahlreiche Nutzer Probleme gemeldet haben – unter anderem der Tech-Experte Max Weinbach –, hat Apple nun die Notbremse gezogen. Auf dem iPhone Air, dem iPhone 16e und dem iPad Pro (M5) ist das Beta-Update inzwischen nicht einmal mehr als "verfügbar" aufgelistet. Wer es bereits installiert hatte, sollte dringend zurück zur finalen Version von iOS26.1 wechseln. Das sollte kein Problem sein, denn die betroffenen Geräte werden ohnehin von dem Bug in den Recovery-Mode gezwungen.

Liegt es an diesem Bauteil?

Apple selbst hält sich zu der Sache bedeckt. Daher weiß aktuell auch niemand mit Gewissheit, warum ausgerechnet das iPhone Air, das iPhone 16e und das iPad Pro (M5) Probleme mit der Beta von iOS 26.2 haben.

Experten vermuten allerdings, dass es am Modem liegen könnte. Die drei betroffenen Geräte verwenden nämlich alle entweder das "C1"- oder das "C1X"-Modem. Apple hat die Chips selbst optimiert, was möglicherweise zu einem Bug beim Beta-Update geführt hat.

Diese Features bringt die Beta von iOS 26.2

Der Bug ist natürlich ärgerlich, aber an sich verspricht iOS 26.2 viele Verbesserungen. Hier einmal der Schnellüberblick:

  • Liquid-Glass-Slider für den Sperrbildschirm – passt Transparenz der Uhr an
  • Apples-Podcasts-App generiert automatisch Kapitel zur Navigation
  • neue Bewertungsskala für das Schlaftracking
  • AirPods-Live-Übersetzung ab Dezember auch in Deutschland

Die finale Version von iOS 26.2 könnte Apple bereits im Dezember ausrollen – vorausgesetzt, der Bug beim iPhone Air, iPhone 16e und iPad Pro (M5) ist schnell behoben.

Auf allen anderen qualifizierten iPhones und iPads steht das Beta-Update auf iOS 26.2 übrigens nach wie vor zur Verfügung. Bei anderen Modellen wurden bislang auch keine größeren Fehler gemeldet. Generell gilt es allerdings bei den Entwickler-Betas vorsichtig zu sein.

Via MacRumors
