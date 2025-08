Apple-Chef Tim Cook hat einen kleinen Beta-Rekord verkündet: Die neuen Entwickler-Vorschauen von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 stoßen auf so viel Interesse wie nie zuvor. Das verriet er im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen – und sorgt damit für Aufmerksamkeit. Denn auch wenn keine konkreten Zahlen genannt wurden, scheint das Interesse an Apples neuen Systemen besonders groß zu sein.

Seit Juni stehen die Entwickler-Betas der kommenden Apple-Betriebssysteme bereit. Und sie werden offenbar eifrig genutzt. Tim Cook selbst sprach von den "beliebtesten Entwickler-Betas", die es je gegeben habe. Was genau das in Zahlen bedeutet, ließ der Apple-CEO zwar offen. Doch allein die Aussage deutet darauf hin, dass iOS 26 & Co. bereits vor dem offiziellen Release ein echter Publikumsmagnet sind.

Beta-Boom dank Gratis-Zugang

Ein Grund für die starke Verbreitung: Apple hat vor zwei Jahren die Zugangshürden gesenkt. Statt eines kostenpflichtigen Entwicklerkontos genügt inzwischen ein kostenloser Account, um sich die Vorabversionen aufs iPhone oder iPad zu holen.

Das dürfte nicht nur Entwickler freuen – auch neugierige Nutzer ohne Programmierkenntnisse greifen zu. Offiziell empfiehlt Apple zwar weiterhin, lieber auf die öffentlichen Betas oder gar die finalen Versionen zu warten. Doch die Verlockung ist groß.

Vor allem, weil es in iOS 26 optisch ordentlich was zu entdecken gibt: Das neue "Liquid Glass"-Design bringt frischen Wind auf den Homescreen. Für Entwickler ein guter Grund, ihre Apps schon jetzt auf das neue Look-and-Feel vorzubereiten. Und für viele andere offenbar ein Anlass, frühzeitig einen Blick auf das neue iPhone-Gefühl zu werfen – auch wenn noch Bugs und Einschränkungen lauern können.

Was ist mit den Public Betas?

Während Tim Cook über die Entwickler-Betas sprach, ließ er die öffentlichen Testversionen unerwähnt. Diese stehen allerdings seit Kurzem ebenfalls bereit.

Wer also keine Lust auf mögliche Stabilitätsprobleme der Entwickler-Version hat, kann nun auf die offiziellen Public Betas umsteigen. Auch hier würden wir aber von einer Installation auf eurem Hauptgerät abraten.

Egal ob ihr Entwickler seid oder einfach nur neugierig: Die iOS-26-Betas zeigen, dass Apple mit dem neuen System einen Nerv trifft. Bleibt nur noch die Frage, ob das fertige Update den hohen Erwartungen gerecht wird. Im Herbst wissen wir mehr.

