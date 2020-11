Das iPhone 12 Pro Max setzt neue Rekorde: Dabei geht es allerdings nicht um die Verkaufszahlen, sondern das Display des aktuellen Apple-Flaggschiffs. Die Experten von DisplayMate haben den Bildschirm auf Herz und Nieren geprüft – und sind beeindruckt.

DisplayMate hat für den Bildschirm des iPhone 12 Pro Max gleich zwei Bestnoten vergeben: die "bislang höchste Display-Performance-Note von A+" und den "Award für das beste Smartphone Display". Insgesamt hat der Bildschirm in elf Kategorien Rekorde aufgestellt – und damit das iPhone 11 Pro übertrumpft, das im Jahr 2019 auf Rekorde in neun Kategorien kam.

iPhone 12 Pro Max: Bestes Display in vielen Kategorien

Ausgezeichnet haben die Experten unter anderem als "visuell nicht unterscheidbar von perfekt" die Bildschirmhelligkeit sowie Kontrast- und Farbgenauigkeit. Auch die Display-Auflösung (2778 x 1284 Pixel) sei beeindruckend. Demnach erscheine auf einem Smartphone selbst 4K nicht schärfer. Die Bildschirmreflexion (4,8 Prozent) ist zudem eine der niedrigsten, die je bei einem Handy gemessen wurde. Ihr könnt demnach Inhalte auf eurem iPhone 12 Pro Max selbst bei starkem Sonnenlicht sehr gut sehen.

Keine 120 Hz, kein Problem?

Doch natürlich ist das Display des iPhone 12 Pro Max nicht perfekt. So bemängeln die Tester von DisplayMate etwa die vergleichsweise niedrige Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S20 und viele andere Android-Flaggschiffe bieten hier 120 Hz. Aber: 60 Hz sollten "für die meisten Anwendungen ausreichen". Dies liege an der schnellen Reaktionszeit des 12-Pro-Max-Displays – aber auch an dem leistungsstarken Chip und der schnellen Grafikeinheit.

Erst kürzlich hat ein Top-Fotograf die Triple-Kamera des iPhone 12 Pro Max ausprobiert. Die Kamera könne ihre Stärken gegenüber iPhone 12 Pro und iPhone 12 vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen ausspielen – und beim Zoomen. Wenn ihr wissen wollt, wie viel hochwertige Technik Apple in das Gehäuse des Smartphones gesteckt hat: Einen Teardown gibt es auch bereits.

