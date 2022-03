iPhone 14 könnte neue Ära einläuten: Ändert Apple seine Strategie?

Bisherige Gerüchte gingen davon aus, dass Apple das iPhone14 und das iPhone 14 Max mit dem Prozessor der Vorgänger ausstattet. Nun wollen Branchenkenner erfahren haben, dass Apple doch einen A16-Chip verbauen könnte. Die Sache hat allerdings einen Haken.

Der neu entwickelte A16-Prozessor sollte entsprechend bisheriger Gerüchte nur in den Pro-Modellen der kommenden iPhone-Generation für Antrieb sorgen. Möglicherweise ändert Apple seine Strategie – zumindest was das Marketing angeht. Laut den Kollegen von PhoneArena könnte der A15-Chip des iPhone 13 einen neuen Namen bekommen, sodass auch das iPhone 14 und das iPhone 14 Max mit einem A16-Prozessor ausgestattet sind.

iPhone 14 Pro-Modelle mit A16-Pro-Chip?

Apple ist Profi in Sachen Marketing. Es wäre also durchaus nachvollziehbar, wenn der Tech-Gigant bei der Namensgebung seiner bisherigen Linie treu bliebe. Dafür müsste man aber auch die in 2022 kommenden iPhones (hier mit Vertrag) mit jeweils gleichnamigen Prozessoren ausliefern. Denn bisher hatten fast alle iPhone-Modelle einer Serie den gleichen Prozessor – zumindest dem Namen nach. Damit sich das nicht ändert, könnte Apple den A15-Bionic-Chip umbenennen.

Offenbar soll der A15-Chip der iPhone-13-Reihe eine leichte Überarbeitung bekommen und als A16 im iPhone 14 und iPhone 14 Max für Performance sorgen. Der neue Prozessor, der im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max stecken soll, wird demnach den Namen A16 Pro tragen. Auf diese Weise würde Apple alle iPhones der kommenden Generation mit gleichnamigen und "neuem" Prozessoren ausliefern. Der Prozessor der Pro-Modelle bekäme lediglich den Zusatz "Pro".

So einheitlich, wie der Name der Chips vermuten lässt, sind sie bei genauerem Hinsehen oftmals allerdings doch nicht. Schon bei den iPhones der aktuellen Generation gibt es Unterschiede. Und zwar in der GPU, der Grafikeinheit des Chips. Der A15-Chip im iPhone 13 (hier mit Vertrag) und iPhone 13 mini hat eine GPU mit vier Kernen. Im Unterschied dazu verfügt die Grafikeinheit des iPhone 13 Pro und des iPhone 13 Pro Max über fünf Kerne. Auch bei der Apple Watch Series 7 haben ein paar kleine Überarbeitungen am Chipset des Vorgängers Apple dazu veranlasst, den Prozessor unter neuem Namen zu vermarkten.

Was die Chipsets der aktuellen iPhones in der Praxis leisten, lest ihr in unseren Tests

Zum Test des iPhone 13 Pro

Gleichwohl scheint sich bei Apple ein Strategiewechsel anzubahnen. Zumindest auf technischer Ebene. Diesen könnte das Unternehmen durch ein solch geschicktes Marketing allerdings etwas verschleiern. Das alles muss nicht bedeuten, dass Apple mit dem iPhone 14 keine Verbesserungen zum Vorgänger präsentieren wird. Was bisher über die kommenden iPhones bekannt ist, lest ihr in unserer iPhone-14-Gerüchteübersicht.