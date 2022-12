iPhone 14 (Pro): Neues SOS-Feature rettet Mann in Alaska das Leben

Mit dem iPhone 14 (Pro) hat Apple ein neues Sicherheits-Feature eingeführt, das bei einigen von euch womöglich schon in Vergessenheit geraten ist. Anders ist das vermutlich bei einem Mann, der in Alaska unterwegs war. Dem hat eine Apple-Funktion nun das Leben gerettet.

Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Am 1. Dezember 2022 war ein Mann im US-Bundesstaat Alaska mit einem Schneemobil unterwegs, offenbar befand er sich mitten im Nirgendwo: dem Nimiuk Point, der über 28 Kilometer Luftlinie von der nächsten Stadt (Kotzebue) entfernt liegt. Und genau dort hat ihn sein Gefährt im Stich gelassen, wie aus einer Meldung des Alaska Department Of Public Safety hervorgeht. Für die Rettung des fernab der Zivilisation gestrandeten Mannes war laut Bericht das SOS-Feature der neuen iPhone-14-Serie zuständig, über das ihr via Satellit Hilfe rufen könnt. Und nicht nur das...

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 64,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Hilferuf inklusive Standortdaten

Offenbar lässt sich am Nimuik Point die Natur genießen, der großflächige Mobilfunkempfang gehört aber wohl nicht zur verschneiten Landschaft – sonst hätte der Mann die SOS-Funktion des iPhones gar nicht erst benutzen müssen. So konnte er aber über die Satelliten-Verbindung nicht nur Hilfe rufen, die Suchtruppe konnte ihn durch die Unterstützung des Apple Emergency Response Centers sogar via GPS orten. Ohne diese Möglichkeit wäre es durchaus denkbar, dass ihn die Helfer im weitläufigen Naturgebiet erst nach Tagen gefunden hätten. Das iPhone hat ihm vermutlich sein Leben gerettet.

Welches Modell der Mann genau benutzte, ist unklar. Im Bericht ist lediglich von einem iPhone mit SOS-Funktion die Rede. Das Feature steht auf dem iPhone 14, dem iPhone 14 Plus, dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max zur Verfügung.

Das iPhone 14 Pro Max eignet sich für Outdoor-Abenteuer nicht nur wegen des Notruf-Features: Es ist auch gut gegen Wasser und Staub geschützt (© 2022 CURVED )

Notruf-SOS über Satellit: Lebensretter mit einem Haken

Nutzt ihr die Funktion Notruf-SOS auf einem iPhone der 14. Generation, müsst ihr das Handy nur noch auf einen Satelliten ausrichten. Falls euch das nicht mit bloßem Auge gelingt (wovon wir einmal stark ausgehen), hilft euch eine Anzeige auf dem Smartphone dabei. Anschließend lässt sich der Notruf absetzen – egal ob ihr Handyempfang habt oder nicht. Neben eurem Standort könnt ihr so auf Wunsch offenbar auch medizinische Details übermitteln, sofern ihr diese im Notfallpass hinterlegt habt.

Allerdings hat das Feature auch einen Haken – oder zwei. Zuerst einmal ist die Funktion nur in den ersten zwei Jahren nach Kauf eines iPhone 14 (Pro) kostenlos. Danach benötigt ihr offenbar ein Abo für die Nutzung. Außerdem ist der Notruf per Satellit nicht in allen Ländern verfügbar. In Deutschland soll die Funktion beispielsweise erst im Laufe des Dezember 2022 freigeschaltet werden.

Besitzer eines iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) können die Funktion übrigens auch ganz ohne echten Notruf testen. Begebt euch dafür in die Einstellungen und begebt euch zu "Notruf-SOS", hier wählt ihr unter "Notruf-SOS über Satellit" den Punkt "Demo ausprobieren".

Übrigens: Ihr wollt wissen, wie gut die neue iPhone-Generation ist? Hier findet ihr alle CURVED-Tests zu den Top-Smartphones:

Deal 100 € Cashback Apple iPhone 14

+ o2 Grow 40+ GB 69,99 € mtl./36Monate: 44,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Deal 200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote