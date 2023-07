iPhone 15 (Pro): Apple macht Akku zum Superstar

Das Wichtigste in Kürze

Der Akku des iPhone 15 ist wohl größer als beim iPhone 14

Je nach Modell gibt es bis zu 18 Prozent mehr Akkukapazität

Der größere Akku soll ein dickeres Gehäuse zufolge haben

Der voraussichtliche Marktstart des iPhone 15 ist nur noch wenige Monate entfernt. Große Verbesserungen soll Apple beim Akku planen – laut Bericht wird das iPhone 15 deutlich mehr Ausdauer als das iPhone 14 aufbringen.

Die Information stammt von der chinesischen Website ITHome, die sich auf einen namentlich nicht genannten Foxconn-Mitarbeiter bezieht. Das taiwanische Unternehmen fertigt iPhones und andere Apple-Produkte. Es zählt zu den wichtigsten Zulieferern des iPhone-Konzerns.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Apple AirPods Pro (2. Gen.) 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 45,99 € einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Akkus bis zu 18 Prozent größer als beim iPhone 14

Die genannten Akkukapazitäten des iPhone 15 sind besonders präzise. Der dahinterstehende Weibo-User hat die Angaben zwar mittlerweile relativiert, doch trotzdem wirken sie stichhaltig, da sie zu früheren Gerüchten passen. Für jedes einzelne Modell der kommenden iPhone-Generation führt die Website exakte Werte auf:

iPhone 15: 3877 mAh

iPhone 15 Plus: 4912 mAh

iPhone 15 Pro: 3650 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4852 mAh

Zum Vergleich die von inoffizieller Seite bekanntgegebenen Akkuwerte aller vier Varianten des iPhone 14 (Apple selbst nennt keine mAh-Werte):

iPhone 14: 3279 mAh

iPhone 14 Plus: 4325 mAh

iPhone 14 Pro: 3200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

Beim iPhone 15 wäre der Akku um ganze 18 Prozent größer als beim iPhone 14, sofern das Gerücht stimmt. iPhone 15 Pro und iPhone 15 Plus würden ebenfalls von deutlich größeren Akkus profitieren – jeweils 14 Prozent mehr Kapazität als beim iPhone 14 Plus und iPhone 14 Pro.

Das größte Modell iPhone 15 Pro Max hätte einen um 12 Prozent größeren Akku – verglichen mit dem iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro mit kleinstem Akku

Eines bliebe hingegen im Vergleich zu den aktuellen iPhones unverändert. Während das riesige „Pro Max“-Modell mit 6,7-Zoll-Display ebenso den größten Akku des iPhone-Lineups bietet, kommt bei der „normalen“ Pro-Variante mit 6,1-Zoll-Panel laut Meldung der kleinste Akku aller Modelle zum Einsatz.

Größerer Akku = dickeres Gehäuse?

Eine gesteigerte Akkukapazität hat normalerweise physisch größere Akkus zufolge. Daher müsste Apple das Gehäuse des iPhones 15 aller Voraussicht nach etwas dicker als beim iPhone 14 gestalten, um genug Platz für den größeren Akku zu schaffen.

Entsprechende Gerüchte kursieren bereits seit Monaten. Demnach legt das iPhone 15 Pro Max im Vergleich zum Vorgänger um 0,4 mm zu – also von 7,85 mm auf 8,25 mm. So wäre ausreichend Platz für mehr Akkukapazität. Ob das auch mit einem Gewichtszuwachs einhergeht oder ob Apple an anderer Stelle auf leichtere Komponenten als bisher setzt, ist nicht bekannt.

iPhone 15 Pro Max size:

159.86 mm × 76.73 mm × 8.25 mm,Including the camera, the total thickness is 11. 84 mm pic.twitter.com/cqMsl4yUEa — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 25, 2023

iPhone 15 Pro Max kleiner und schmaler als Vorgänger

Die Höhe und Breite des Apple-Handys verringern sich laut des Berichts hingegen. So werde das iPhone 15 Pro Max etwas kleiner und schmaler als das iPhone 14 Pro Max.

In der Höhe sind es demzufolge 0,84 mm weniger, in der Breite sogar 0,87 mm. Auch das Kameramodul auf der Rückseite soll kleiner werden. So wäre das kommende Max-Modell zwar etwas dicker als der Vorgänger, aber trotzdem kleiner und handlicher.

Stromsparender A17-Chip

Nicht nur die aller Wahrscheinlichkeit nach höhere Akkukapazität kann bei den Modellen des iPhone 15 zu mehr Ausdauer führen. Auch Apples kommender A17-Chip soll auf Energieeffizienz hin optimiert sein, was ebenso der Akkulaufzeit zugutekäme.

Die Kombination aus mehr Akkukapazität und besonders stromsparenden Apple-Chip bietet das Potenzial für deutlich längere Akkulaufzeiten als beim iPhone 14.

Ob die Ausdauer tatsächlich viel besser ist, zeigt sich schon in wenigen Monaten. Die Präsentation des iPhone 15 wird – wie in den vergangenen Jahren – wieder für September erwartet. Der nächsten iPhone-Generation kommen auch die vielen Neuerungen in iOS 17 zugute.

Deal Apple iPhone 14

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Apple AirPods Pro (2. Gen.) mtl./36Monate: 45,99 einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal Apple iPhone 14

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 37,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys