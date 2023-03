iPhone 15 Pro: Wird das neue Apple-Handy unzerstörbar?

Erst neulich haben wir berichtet, wie Apple die Displayränder der neuen iPhone-Generation verfeinern könnte. Nun macht ein Gerücht die Runde, das gut zu diesem Thema passt: Angeblich werden einige iPhone-15-Modelle einen Titanrahmen erhalten.

Apple wird das Design der iPhone-15-Reihe wohl auf die eine oder andere Art anpassen – darüber sind sich mehrere Quellen einig. Zum Beispiel sollen die Kanten der Smartphones nicht eckig sein, wie beim iPhone 14, sondern abgerundet. Zudem soll der Rand zwischen Display und Rahmen deutlich dünner werden. Letzterer könnte laut den Kollegen von PhoneArena, die sich auf verschiedene Quellen berufen, bei den Pro-Modellen oder dem iPhone 15 Ultra aus Titan sein.

Apple setzt bereits auf Titan

Erfahrungen mit dem Material Titan hat Apple bereits mit einer Smartwatch gesammelt: Die Apple Watch Ultra ist eine extrem widerstandsfähige Uhr für Sportler, die aufgrund des Titangehäuses jedoch auch preislich weit über den anderen Watch-Modellen liegt.

Daran könnt ihr auch ableiten, was ihr von einem iPhone 15 Ultra oder Pro mit Titanrahmen erwarten dürft: Apple wird höchstwahrscheinlich ein wenig an der Preisschraube drehen, um die Materialkosten auszugleichen. Dafür dürften die iPhone-15-Modelle mit Titanrahmen dann allerdings auch mehr aushalten als das aktuelle iPhone 14 Pro (Max), das auf einen Edelstahlrahmen setzt. Zudem dürfte es ein bisschen weniger wiegen.

Dass das iPhone 15 (Plus) ebenfalls mit weitestgehend kratz- und bruchresistentem Titan ausgestattet wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Bei den kostengünstigeren Modellen hat Apple anstatt des Edelstahls bislang auf Flugzeugaluminium gesetzt. Daran dürfte sich auch bei der kommenden Generation nichts ändern, um das Standardmodell weiter vergleichsweise günstig anbieten zu können.

Was ihr sonst noch von den iPhone-15-Modellen erwarten dürft

Bislang sind die Tech-Experten geteilter Meinung, was die Modellauflistung der kommenden iPhone-Generation angeht. Ziemlich sicher dürfte sein, dass wir ein iPhone 15 zu sehen bekommen. Das könnte neben einem neuen Design unter anderem einen USB-C-Anschluss aufweisen und leistungsfähiger sein als sein Vorgänger. Ob es ein iPhone 15 Plus geben wird, ist sehr ungewiss, da das iPhone 14 Plus (hier im Test) die Kundschaft nicht wirklich überzeugen konnte.

Ein weiteres Modell, das fast alle Experten auf dem Zettel haben, ist das iPhone 15 Pro. Zu erwarten sind unter anderem eine neue Hauptkamera mit Periskoplinse, ein leistungsstärkerer Chip als beim Vorgängermodell und ein größerer Akku mit mehr Ladegeschwindigkeit.

All diese Verbesserungen dürften auch beim iPhone 15 Pro Max zu finden sein, sofern es ein solches Modell geben wird. Einige Leaks weisen darauf hin, dass Apple stattdessen ein neues iPhone 15 Ultra einführt, dessen Ausstattung sich noch einmal deutlich vom normalen Pro unterscheiden soll – zum Beispiel durch hochwertigeren Titanrahmen.

