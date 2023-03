iPhone 15 Pro Max auf Rekordkurs: Das hat noch kein Hersteller geschafft

Auf dem Papier sind es nur Millimeter, aber sie könnten einen großen Unterschied machen. Apple plant für das iPhone 15 Pro Max angeblich eine Display-Neuerung und will in Sphären vordringen, in die sich bislang noch kein Hersteller getraut hat.

Stellt Apple mit dem iPhone 15 Pro einen Rekord auf? Das Max-Modell soll einen besonders dünnen Displayrand besitzen, berichtet Twitter-Leaker Ice Universe. Der schwarze Bereich zwischen Gehäuse und Bildschirm soll demnach nur 1,55 mm dünn sein. Sollte sich der Bericht bewahrheiten, würde das Pro Max den bisherigen Rekordhalter, das Xiaomi 13 (1,81 mm), deutlich unterbieten. Auch das Galaxy S23 (1,95) wäre klar geschlagen.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo — Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023

Mit dünnem Rand zu modernem Design?

Im Vergleich zum iPhone 14 Pro würde Apple den Displayrand um fast 30 Prozent schrumpfen, was ein schier unglaublicher Fortschritt wäre. Und auch wenn wir uns hier im Millimeterbereich bewegen: Ihr dürftet den Unterschied deutlich sehen – und lieben.

Denn bislang begeistern iPhones zwar mit schönem und flachen Display-Design, die Ränder sehen im Vergleich zur Konkurrenz jedoch deutlich dicker aus. Durch die Optimierung dürfte der Makel aber aus der Welt geschafft sein. Ihr würdet beim Blick auf das Display wohl fast nur noch den Bildschirminhalt sehen, während die Ränder förmlich unsichtbar werden. Dies dürfte sowohl das Design moderner wirken lassen als auch das Nutzererlebnis auf ein noch höheres Level heben als beim iPhone 14 Pro Max (Test hier).

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Grow 40+ GB Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis)

40+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Connect Funktion (Vertrag mit bis zu 10 SIM-Karten nutzen) mtl./36Monate: 54,99 € einmalig: 37,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Optimierungen auch für iPhone 15 Pro?

In seinem Tweet erwähnt Ice Universe nur das iPhone 15 Pro Max, nicht aber das andere Pro-Modell. Hierzu liegen also bislang keine ähnlich detaillierten Informationen vor. In der Gerüchteküche war allerdings bereits zu vernehmen, dass auch das iPhone 15 Pro einen dünneren Displayrand bekommen soll als das iPhone 14 Pro. Unklar ist nur, ob die Optimierung auch die gleichen Ausmaße annimmt wie beim Pro Max – und was Apple mit den Rändern des iPhone 15 und iPhone 15 Plus plant.

Bei einem anderen Display-Feature sollen die Basismodelle hingegen zu den Pros aufschließen: Das Dynamic-Island-Design, das uns im Test des iPhone 14 Pro so begeistert hat, wird es wohl bei allen neuen Modellen geben. ProMotion (120 Hz) wird hingegen wohl weiter exklusiv der Pro-Serie vorbehalten bleiben.

Warten bis zum September

Bis zur Auflösung müsst ihr allerdings wohl noch etwas warten. Der Release des iPhone 15 wird im dritten Quartal erwartet, genauer gesagt am 14. September 2023. Dann erfahren wir auch, welche Neuerungen Apple in puncto Design des iPhones noch auf der Agenda stehen hat. Und auch das Rätselraten um ein iPhone 15 Ultra wird dann ein Ende haben.

Und was plant Apple insgesamt in diesem Jahr? Wir haben euch alle wichtigen Infos zu den Apple-Neuheiten 2023 zusammengestellt – darunter auch Details zu neuen iPads und MacBooks. Den Anfang hat bereits das iPhone 14 gemacht, dass es mittlerweile in einer neuen Farbe gibt.

Deal Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Grow 40+ GB mtl./36Monate: 54,99 einmalig: 37,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Deal 100 € sichern Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Grow 40+ GB

+ Apple AirPods Pro (2. Gen) mtl./36Monate: 60,99 einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote