Neue Farbe für das iPhone 14: Wie gefällt euch der Taxi-Look?

Mit dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus hat Apple vergangenes Jahr zwei neue Top-Smartphones vorgestellt. Wer bislang nicht zugeschlagen hat, kann sich die Geräte jetzt in einer neuen Farbvariante sichern, die ein wenig an die berühmten Taxis aus New York erinnert.

Ab dem 14. März ist das iPhone 14 (Plus) in einem schicken Gelb erhältlich. Vorbestellung sind bereits ab 10. März möglich. Dem offiziellen Bildmaterial zufolge handelt es sich um ein eher mattes Gelb, das die bisherige Palette an iPhone-14-Farben erweitert. Kombiniert mit dem schwarzen Display-Rand verleiht die neue Farbe den iPhones einen Look, den wir in ähnlicher Form von New Yorker Taxis kennen. Auf Twitter machen aber auch Vergleiche zu Bananen oder Textmarkern die Runde.

iPhone-14-Farben für 2023 (© 2023 Apple )

Insgesamt stehen iPhone 14 (Test hier) und iPhone 14 Plus damit in sechs Varianten zur Auswahl: Zu den verfügbaren Farben gehören neben dem neuen Gelb auch Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau, Violett.

Endlich wieder ein iPhone in Gelb

Zuletzt stellte Apple 2019 ein gelbes iPhone vor. Damals handelte es sich um das iPhone 11, das ein Jahr nach dem ebenfalls in Gelb erschienenen iPhone XR auf den Markt gekommen ist. Seitdem hat es die Farbe nicht mehr in das iPhone-Lineup geschafft, obwohl Apple sein Standardmodell jedes Jahr in vielen verschiedenen Farbtönen anbietet. Unserer Meinung nach hat sich das Warten gelohnt: Der Kontrast zwischen der gelben Gehäusefarbe und dem schwarzen Display-Rand gefällt uns gut. Anderseits fällt die Wahl nun noch schwerer, denn auch in den anderen Farben machen iPhone 14 und iPhone 14 Plus (zum Test) eine tolle Figur.

Mix & match: Neue Hüllen für das iPhone 14

Neben den gelben iPhones hat Apple auch neue Hüllen für das iPhone 14 (Plus) vorgestellt. Das beliebte Silikon-Case ist nun in vier weiteren Farben verfügbar, zu denen auch – ihr habt es erraten – Gelb zählt. Ob das sogenannte Kanariengelb allerdings die richtige Wahl für ein iPhone 14 ist? Zumindest wir würden uns für ein bisschen mehr Kontrast entscheiden.

Den bekommt ihr zum Beispiel mit den ebenfalls neuen Hüllen in Oliv (Grün), Himmel (Hellblau) und Iris (Lila). Insgesamt steht das offizielle Case somit jetzt in zwölf Farben zur Auswahl. Auf Apples Website könnt ihr euch schon jetzt anschauen, wie diese mit dem iPhone 14 in Gelb harmonieren. Die neuen Hüllen sind aber auch für das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max (Test hier) erhältlich.

