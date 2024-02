Beste Akkulaufzeit aller Zeiten: iPhone 16 Pro Max setzt neue Maßstäbe

Zwar dauert es noch etwas, bis das iPhone 16 Pro Max voraussichtlich im Herbst 2024 erscheint. Doch die Gerüchteküche hat nun schon einen ersten Knaller als Vorgeschmack vorausgeschickt. Offenbar erwartet uns mit den Apple-Neuheiten 2024 eine bislang unerreicht lange Akkulaufzeit – und das sogar bei mehreren Modellen der 16er-Serie.

Die neuen Infos stammen von der koreanischen Webseite Naver. Dort behauptet der Leaker Yeux1122, dass uns beim iPhone 16 Pro Max die beste Akkulaufzeit unter allen Premium-Handys erwarten könnte. Dabei soll das nächste Pro Max die Konkurrenz ohnehin alt aussehen lassen. Gleich zwei Faktoren sollen Apple an die Spitze katapultieren.

Optimierter Energieverbrauch: Der 3-nm-Chipsatz A18 Pro soll noch energieeffizienter arbeiten als sein Vorgänger. Weitere verbaute Komponenten verbrauchen angeblich ebenso weniger Strom als zuvor. Der Akku wächst: Dem iPhone 16 Pro Max soll generell eine höhere Kapazität zur Verfügung stehen.

Längere Laufzeit für weitere iPhones

Damit aber noch nicht genug: Den Gerüchten zufolge sollen auch das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro von einem größeren Akku profitieren. Einzig beim iPhone 16 Plus soll sich hinsichtlich der Größe der Batterie nichts verändern. Wie sehr Apple die verfügbare Kapazität bei der 16er-Serie anhebt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Generell hat sich die Laufzeit der iPhones über die Jahre immer weiter verbessert. Wer sich ein aktuelles Modell holt, dürfte am Ende des Tages in der Regel noch um die 50 Prozent übrig haben. Diese Erfahrung haben wir in der Redaktion unter anderem mit dem iPhone 15 Pro gemacht – trotz Always-On-Display und mehrerer Business-Calls pro Tag. Und ein kleines bisschen Facebook. Ein iPhone 12 oder iPhone 13 hängt nach so einem Tag schon deutlich mehr in den Seilen.

