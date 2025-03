Das iPhone 16e ist ab sofort erhältlich, der Marktstart erfolgte am 28. Februar 2025. Wer sich das neue Smartphone im Einzelhandel holt, zahlt allerdings gleich 699 Euro. Etwas entspannter wird's dann über monatliche Raten, wenn ihr euch das iPhone 16e mit Vertrag sichern wollt. Wir haben hier eine Übersicht für euch, was das Handy bei welchem Anbieter mit empfohlenen Tarifen kostet. (Preise im Artikel zuletzt am 18. März 2025 geprüft)

Da das iPhone 16e knapp 250 Euro günstiger als das iPhone 16 ist, dürfte sich der Preisunterschied auch in den monatlichen Raten der Tarifanbieter bemerkbar machen. Und siehe da: Hier sind Angebote unter 50 Euro häufig vertreten. Ganz anders als bei anderen Modellen der iPhone-16-Reihe.

Tipp der Redaktion: Bevor ihr zugreift, solltet ihr aber auch wissen, an welchen Stellen Apple gespart hat. Einige Features erwarten euch erst bei den teureren iPhone-16-Modellen. Zudem könnte sich das mittlerweile günstigere iPhone 15 Pro als Alternative lohnen.

Übrigens: Hier sind alle Infos zum Launch des iPhone 16e

Ausgewählte Angebote zum iPhone 16e mit Vertrag

Die detaillierte Gesamtübersicht findet ihr weiter unten.

iPhone 16e mit Vertrag: Angebotsübersicht

Nachfolgend haben wir für eich das unserer Meinung nach jeweils lohnenswerteste Angebot herausgesucht.

iPhone 16e mit Vertrag bei o2

Tarif: o2 Mobile M (30 GB+)

o2 Mobile M (30 GB+) Geschwindigkeit: 300 Mbit/s

300 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 oder 36 Monate

24 oder 36 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 45,98 Euro (24 Raten) oder 17,99 Euro (36 Raten)

45,98 Euro (24 Raten) oder 17,99 Euro (36 Raten) Monatliche Kosten: 44,99 Euro oder 34,99 Euro (36 Raten)

-> Jetzt zum Deal bei o2

iPhone 16e mit Vertrag bei Vodafone

Tarif: GigaMobil S (25 GB)

GigaMobil S (25 GB) Geschwindigkeit: 300 Mbit/s

300 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 7,99 Euro

7,99 Euro Monatliche Kosten: 62,49 Euro

-> jetzt zum Deal bei Vodafone

iPhone 16e mit Vertrag bei Telekom

Tarif: MagentaMobil S (20 GB)

MagentaMobil S (20 GB) Geschwindigkeit: 300 Mbit/s

300 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 479,90 Euro

479,90 Euro Monatliche Kosten: 39,95 Euro

-> jetzt zum Deal bei Telekom (aus technischen Gründen müsst ihr den Tarif MagentaMobil S auf der Zielseite selbst auswählen)

iPhone 16e mit Vertrag bei Blau

Tarif: Blau Allnet L (25 GB)

Blau Allnet L (25 GB) Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

50 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 oder 36 Monate

24 oder 36 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 5,99 Euro (24 Raten) oder 17,99 Euro (36 Raten)

5,99 Euro (24 Raten) oder 17,99 Euro (36 Raten) Monatliche Kosten: 37,99 Euro (24 Raten) oder 29,99 Euro (36 Raten)

-> jetzt zum Deal bei Blau

iPhone 16e mit Vertrag bei Congstar

Tarif: Allnet Flat S (50+ GB)

Allnet Flat S (50+ GB) Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

50 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 oder 36 Monate

24 oder 36 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 64,00 Euro

64,00 Euro Monatliche Kosten: 44,50 Euro (24 Raten) oder 36,00 Euro (36 Raten)

-> jetzt zum Deal bei Congstar

iPhone 16e mit Vertrag bei Logitel

Tarif: Vodafone Smart Lite (35 GB)

Vodafone Smart Lite (35 GB) Geschwindigkeit: 300 Mbit/s

300 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 1,00 Euro

1,00 Euro Monatliche Kosten: 34,99 Euro

-> jetzt zum Deal bei Logitel

iPhone 16e bei 1&1

Tarif: Unlimited on Demand XS (25 GB, danach jeweils 1 GB-Pakete kostenlos nachbuchbar)

Unlimited on Demand XS (25 GB, danach jeweils 1 GB-Pakete kostenlos nachbuchbar) Geschwindigkeit: 21,6 Mbit/s

21,6 Mbit/s 5G: Ja

Ja Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Einmalzahlung (Gesamt): 0,00 Euro

0,00 Euro Monatliche Kosten: 34,99 Euro (ab dem 4. Monat 39,99 Euro)

-> jetzt zum Deal bei 1&1

Weitere Angebote:

SparHandy: ab 34,99 Euro

ab 34,99 Euro FreeNet: ab 39,99 Euro

ab 39,99 Euro Handy Deutschland: ab 39,99 Euro

Fazit: Wo lohnt sich das iPhone 16e mit Vertrag?

Tatsächlich fahrt ihr mit Blau derzeit am günstigsten. Aber auch die anderen Anbieter bieten empfehlenswerte Tarife inklusive iPhone 16e für meist unter 50 Euro. Einzig Vodafone und Telekom fallen hier etwas aus der Reihe – gerade mit Blick auf die anderen Provider o2 und 1&1, bei denen ihr günstiger wegkommt.

Solltet ihr mehr als nur einen günstigen Tarif suchen, empfehlen wir euch aber, euren Handytarif beim selben Anbieter abzuschließen, bei dem ihr auch euren Tarif für Festnetz-Internet gebucht habt. Hier lassen sich dann leicht über 10 Euro im Monat sparen.

Wenn euch der Gesamtpreis wichtiger als niedrige monatlichen Kosten sind: Addiert einfach alle Kosten über die Mindestlaufzeit und zieht die Kosten ab, die der enthaltene Tarif einzelne über diesen Zeitraum kosten würde. Dann wisst ihr, was das Smartphone bei eurem Wunschanbieter effektiv kostet.

