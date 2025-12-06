Für viele selbstverständlich: Nach dem Kauf des iPhone 17 wird erst mal der Display-Schutz angebracht. Am besten Panzerglas, denn das gilt ja als besonders stabil. Allerdings macht ihr damit ein Feature nutzlos, das eigentlich eine große Verbesserung gegenüber der iPhone-16-Reihe darstellt.

Gemeint ist das Antireflex-Display, das bei iPhone 17, 17 Pro und Pro Max sowie beim iPhone Air Spiegelungen spürbar reduziert. Beim iPhone 17 beispielsweise spiegelt der Bildschirm nur halb so viel wie beim iPhone 16, wie aus einer Studie von AstroPad hervorgeht. Allerdings mache ein handelsüblicher Display-Schutz diesen Vorteil leider komplett zunichte. Und nicht nur das: Das iPhone 17 spiegele damit sogar stärker als das Vorgängermodell ohne einen solchen Display-Schutz.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 49,99 € Blau ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 45,00 € Anzahlung

ab 58,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1245,00 € Amazon

Warum spiegelt das iPhone 17 mit Display-Schutz mehr?

Grund für das ärgerliche Problem sei die Funktionsweise des Antireflex-Displays. Die Spiegelungen reduzierende Schicht ist der Studie zufolge direkt auf dem Glas angebracht und benötigt Luftkontakt, um richtig zu funktionieren. Der Klebstoff von handelsüblichem Schutzglas verhindere Letzteres. Nur, wenn ihr auf ein solches verzichtet, genießt ihr beim iPhone 17 und den anderen neuen Modellen tatsächlich reduzierte Spiegelungen. Ist das empfehlenswert? Vermutlich eher nicht. Auch wenn Apples Ceramic Shield 2 das Risiko für Kratzer auf dem Bildschirm deutlich reduzieren soll.

Was ist mit matten Display-Folien?

Zufälligerweise hat AstroPad die passende Lösung parat: einen eigens produzierten Screen Protector. Nach unserem Verständnis unterdrückt zwar auch dieser die Antireflex-Eigenschaften von iPhone 17 und Co. – ersetzt sie aber durch die eigenen, noch wirkungsvolleren. Das Ganze gibt der Studie natürlich einen faden Beigeschmack. Allerdings können auch wir bestätigen, dass das iPhone 17 mit Panzerglas deutlich mehr spiegelt als ohne.

Ob das Produkt von AstroPad nun die Patentlösung für das beschriebene Dilemma ist? Wie die Studie fairerweise erwähnt, hilft auch ein matter Display-Schutz anderer Hersteller. Wer Spiegelungen auf seinem iPhone-17-Display minimieren will, kommt aber wohl nicht um einen solchen Screen Protector herum. Es sei denn, ihr lasst das Antireflex-Display nackt und vertraut auf Apples Ceramic Shield 2.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht