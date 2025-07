Rund einen Monat vor seinem Release hat sich das iPhone 17 Pro offenbar in freier Wildbahn gezeigt. Ein X-Nutzer will das kommende Flaggschiff abgelichtet haben – und der aktuell zuverlässigste Apple-Leaker scheint seinen Segen zu geben.

Auf den beiden veröffentlichten Fotos soll ein schwarzes Entwicklermodell des iPhone 17 Pro zu sehen sein.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025

Offenbar ein Zufallstreffer, denn der Nutzer mit dem User-Namen "Fox Puppy" ist bislang nicht für Smartphone-Leaks bekannt und ist eigenen Angaben zufolge Musikproduzent. Gut erkennbar auf einem der Fotos: das neue Kamera-Modul, welches das iPhone 17 Pro Gerüchten zufolge auszeichnen soll.

Zweite Kamera-Taste fotografiert?

Ein bislang noch nie abgebildetes Ausstattungsmerkmal will 9to5Mac erkannt haben. Unsere US-Kollegen glauben, die zweite Kamera-Taste des iPhone 17 Pro zu erkennen, die gestern erstmals überhaupt ins Gespräch gebracht wurde. In einem eher zweifelhaften Leak, der durch das neue Foto aber zumindest etwas an Glaubwürdigkeit gewinnt.

Wo sich der neue Kamera-Button befinden soll? Am Rahmen direkt über den drei Objektiven des iPhone 17 Pro ist ein heller Streifen zu erkennen. Hierbei könnte es sich nach Ansicht des US-Magazins um einen kapazitiven Touch-Button handeln. Dieser ließe sich mit dem Zeigefinger bedienen, wenn ihr das Smartphone beim Fotografieren quer haltet – so die Theorie. Eine mutige, wie wir finden. Doch wer weiß, vielleicht bewahrheitet sie sich am Ende tatsächlich.

Apple-Experte reagiert

Das Foto des iPhone 17 Pro hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Fachpresse erregt, sondern auch die eines bekannten Apple-Experten: Bloomberg-Journalist Mark Gurman ist selbst eine der besten Anlaufstellen für iPhone-Leaks und kommentiert das Foto mit den Worten: "Wow. Das sieht echt aus."

Wie ernst Gurman das meint, bleibt unklar. Zumindest erteilt er dem Leak aber keine klare Absage, wie er es in anderen Fällen teilweise gemacht hat. Bis wir erfahren, was Apple sich tatsächlich für das iPhone 17 Pro ausgedacht hat, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Doch nicht mehr allzu lange: Die Präsentation der iPhone-17-Reihe könnte am 8. oder 9. September über die Bühne gehen.

