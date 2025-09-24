Das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max sind endlich im Handel erhältlich. Das Problem bei jedem iPhone-Launch: Zum Marktstart dürftet ihr (fast!) nirgendwo Rabatt-Aktionen oder Deals zu den neuen Modellen finden. Wir haben allerdings drei Aktionen entdeckt, mit denen ihr teils über Umwege beim Handykauf sparen könnt.

150 € Cashback mit o2 Mobile L

Wenn es bei den Händlern schon keinen Cent Rabatt auf die iPhone-17-Reihe gibt, holt ihr euch die Ersparnis eben woanders. Wollt ihr euch mit dem neuen iPhone 17 Pro oder 17 Pro Max auch einen neuen Handytarif zulegen, solltet ihr euch den o2 Mobile L genauer ansehen. Der Tarif mit 100 GB Datenvolumen bringt derzeit 150 Euro Cashback mit.

Egal, ob ihr euch euer neues iPhone direkt bei o2 mit dem Mobile L kauft – oder euch das Handy bei Apple, Amazon oder einem anderen Händler eurer Wahl sichert: Die 150 Euro Cashback von o2 könnt ihr gedanklich direkt in den iPhone-Kauf stecken, das macht das Apple-Smartphone quasi günstiger für euch. Eine gute Option, da der Tarif monatlich nur 24,99 Euro pro Monat kostet.

Direkt zum Cashback-Deal:

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen

o2 Mobile L (Empfehlung der Redaktion) ✓ AKTION: 150 € Cashback

✓ 100 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 39,99 € Anschlussgebühr

nur 24,99 € Jetzt sichern

Ja, in den vergangenen Monaten gab es den Mobile L im Laufe einer Aktion auch schon mal für 19,99 Euro pro Monat. Für einen Premium-Tarif direkt beim Provider sind aber auch 24,99 Euro noch vertretbar. Zumal der durchschnittliche Preis pro Monat inklusive Cashback gerechnet sogar auf 18,74 Euro sinkt.

Direkt zu den iPhone-Bundles mit Cashback bei o2:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: 150 € Cashback

✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 63,99 € o2

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: 150 € Cashback

✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 67,99 € o2

Hinweis: Laut o2 geht's mit dem Cashback erst nach den ersten 77 Tagen Laufzeit los. Wer akut Geldnot hat oder sich sonst kein iPhone leisten könnte, sollte mit der Anschaffung seines Traumhandys wohl eher noch etwas warten. Das gilt auch für die nachfolgenden Angebote. Soll heißen: Bringt euch bitte nicht wegen eines Luxusgegenstandes in finanzielle Schwierigkeiten.

Bis zu 100 € Wechselbonus über Logitel

Über den Shop von Logitel könnt ihr euch Handytarife bei diversen Anbietern sichern – auch inklusive iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max. Bei vielen Deals bietet euch Logitel einen Wechselbonus. Sprich: Nehmt ihr eure Rufnummer mit zum neuen Anbieter, bekommt ihr (je nach Tarif und Partner) zwischen 50 und 150 Euro Cashback (Letzteres bei Tarifen mit einem höheren Monatspreis).

Ähnlich wie beim obigen o2-Cashback könnt ihr das Extrageld direkt als Ersparnis beim iPhone-Kauf ansehen. Zwar fällt die Summe hier geringer als beim o2 Mobile L aus. Dafür habt ihr mehr Auswahl was Netz und Tarif angeht.

-> Jetzt direkt zur Tarifauswahl bei Logitel

Über 500 € sparen bei der Telekom mit einem "Aber"

Mit besonders hohen Zahlen lockt die deutsche Telekom. Wer jetzt einen Tarif abschließt, bekommt bereits zwischen 120 und 240 Euro Cashback. Den Bonus erhaltet ihr also auch dann, wenn ihr euch das iPhone 17 Pro bzw. 17 Pro Max bei einem anderen Händler sichern wollt.

-> Hier geht's zu den Telekom-Tarifen

Die vollen 240 Euro gibt es ab dem MagentaMobil M oder besser. Zudem winken ab dem "M"-Tarif Rabatte auf den Gerätepreis. In der Übersicht:

MagentaMobil M: 100 € Geräte-Rabatt

MagentaMobil L: 200 € Geräte-Rabatt

MagentaMobil XL: 300 € Geräte-Rabatt

Schon beim MagentaMobil M kommen also schnell 340 Euro mögliche Ersparnis auf den iPhone-Kauf zusammen. Mindestens weitere 100 Euro wirft die Telekom über die Aktion "Das iPhone 17 Pro geht auf uns" obendrauf. Also, wenn ihr das Handy direkt über die Telekom mit dem Tarif bestellt.

Der Werbeslogan "geht auf uns" ist aus unserer Sicht allerdings getrickst. Hier rechnet der Provider nämlich auch damit, dass ihr ein nagelneues iPhone 16 Pro Max mit 512 GB Speicher an die Telekom verkauft und dafür 759 € einstreicht. Selbst wenn ihr genau dieses Handy besitzt und es verkaufen wollt: Vom Telekom-Deal raten wir euch ab. Auf eBay bieten viele Privatkäufer das Handy für über 1000 Euro an. Potenziell könnt ihr hier also über 240 Euro mehr bekommen als über den Trade-In des Providers.

Auch ohne Trade-In bietet die Telekom damit potenziell die höchsten Quasi-Rabatte auf das iPhone 17 Pro und Pro Max. Bedenkt aber, dass die Tarife im besten Netz etwas mehr kosten als bei anderen Anbietern. Heißt: Der monatliche Preis ist höher als bei den anderen Optionen. Schon der Einstieg mit dem MagentaMobil XS (20 GB Daten) kostet 29,95 Euro im Monat. Der S-Tarif (30 GB Daten) landet bei monatlich 39,95 Euro – in beiden Fällen winken "nur" 120 Euro Cashback. Oben genannter Geräte-Rabatt wartet erst ab dem MagentaMobil M auf euch (49,95 Euro, 50 GB Daten).

iPhone 17 Pro und Pro Max unterscheiden sich durch Größe und Akkulaufzeit. (© 2025 Apple )

Fazit: Beim iPhone 17 Pro Geld sparen mit Cashback, aber wo?

Viele Menschen erneuern Handytarif und Handy immer zeitgleich. Wenn auch ihr dazugehört, ist ein neuer Tarif mit Cashback-Vorteil genau die richtige Lösung, damit ihr bei der Anschaffung eines neuen iPhones rechnerisch Geld sparen könnt. Als Preis-Leistungs-Tipp ist hier o2 vorne mit dabei. 100 GB Daten mit maximal möglicher Geschwindigkeit und 150 Euro Cashback sollten in vielen Fällen eine gute Wahl sein. Bei Logitel profitiert ihr von einer breiteren Netz- und Datenvolumen-Auswahl. Den höchsten Geräte-Rabatt und Cashback verspricht die Telekom.

Bedenkt aber: Trotz aller Rabatte landet ihr bei einem iPhone 17 Pro oder 17 Pro Max inklusive Telekom-Tarif schnell bei einer monatlichen Belastung von knapp 60 Euro (mit MagentaMobil XS) oder mehr. Plus Anzahlung von über 200 Euro. Wer bereit ist, für die D1-Netzqualität mehr zu zahlen, kann hier natürlich zugreifen.

Wenn für euch eine niedrige monatliche Rate sehr wichtig ist, solltet ihr euch allerdings eher die anderen beiden Deals genauer ansehen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht