Die Kameras der iPhones gehören traditionell zu den besten auf dem Markt. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass das iPhone 17 Pro einen großen Sprung in Sachen Videoqualität machen könnte: Angeblich soll das Smartphone Videos in 8K aufnehmen können.

Diese Behauptung stammt vom bekannten Leaker Fixed Focus Digital (via AppleInsider), der auf der chinesischen Plattform Weibo eine vielsagende Nachricht hinterlassen hat: "Mit 8K in eurer Hand sollte von der iPhone-17-Serie mehr zu erwarten sein." Konkrete Details nennt er zwar nicht, doch die Aussage lässt Raum für Spekulationen. Bisher ist die Videoauflösung auf 4K begrenzt – ein Upgrade auf 8K wäre also eine Premiere für das iPhone.

Warum 8K für Apple sinnvoll wäre

Apple setzt bereits auf 8K – allerdings nicht beim iPhone, sondern bei der Produktion einer Dokumentation über Bono für die Vision Pro. Schon im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass 8K-Videoaufnahmen mit dem iPhone 16 Pro getestet wurden. Nun könnte die Technologie mit dem iPhone 17 Pro (Max) erstmals für alle Nutzer verfügbar werden.

Sollte Apple tatsächlich auf 8K setzen, wäre es denkbar, dass die neue Kamera auch für räumliche Videoaufnahmen in hoher Auflösung genutzt wird. Ob das iPhone dabei auf einen einzelnen 8K-Sensor oder eine doppelte Sensorlösung setzt, bleibt allerdings offen.

Auch das Design soll sich ändern

Neben der Kamera könnte es noch eine weitere Neuerung geben: Fixed Focus Digital spricht von einem neuen Materialmix aus "halb Aluminium, halb Glas". Das würde dem iPhone 17 Pro nicht nur eine frische Optik verleihen, sondern möglicherweise auch das Gewicht und die Haptik beeinflussen.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, wird sich erst im September zeigen, wenn Apple seine neuen Modelle präsentiert. Bis dahin bleibt die Hoffnung auf ein spannendes Kamera-Upgrade – und vielleicht den nächsten großen Schritt für mobile Videografie.

