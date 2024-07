Endlich: iPhone 17 soll längst überfälliges Display-Upgrade erhalten

iPhones sind starke Smartphones, aber im Display-Bereich fallen speziell die Modelle ohne Pro-Zusatz hinter der Konkurrenz zurück. Das soll sich laut eines bekannten Leakers mit dem iPhone 17 endlich ändern. Apple plant angeblich ein überfälliges Display-Upgrade.

Der auch auf X bekannte Leaker Ice Universe hat über seinen Weibo-Account neue Informationen zur iPhone-17-Reihe veröffentlicht. Aus einer Tabelle in koreanischer Sprache geht hervor, dass Apple endlich die Bildwiederholrate der Displays aller Modelle auf ein Niveau heben will.

iPhone 17 erstmals mit 120-Hz-Display?

Ice Universe zufolge sollen alle Geräte der iPhone-17-Reihe ein LTPO-OLED-Display erhalten, das eine 120-Hz- Bildwiederholrate ermöglicht. Das wäre ein absolutes Novum für die iPhone-Modelle ohne Pro-Zusatz. Bis jetzt beschränkt Apple die hohe Bildwiederholrate auf die Pro-Modelle des Line-ups. Das unter dem Marketing-Begriff "ProMotion" versteckte Feature wurde erstmals 2021 mit dem iPhone 13 Pro und 13 Pro Max eingeführt. Alle Standard-, Plus- und mini-Modelle wurden seitdem kontinuierlich mit einem 60-Hz-Display ausgestattet.

2025 könnten also endlich alle iPhone-Nutzer in den Genuss von besonders geschmeidigen Scroll- und Wischanimationen kommen, die durch die höhere Bildrate dargestellt werden. Außerdem merkt der Leaker an, dass damit theoretisch auch ein Always-on-Display auf allen Geräten möglich wäre.

Starker Bundle-Tipp: Bei o2 gibt es das iPhone 15 Pro Max inkl. AirPods Pro im Kombi-Angebot

Abgrenzung zu Pro-Modellen

Sollte Apple tatsächlich alle Geräte der iPhone-17-Reihe mit einem 120-Hz-Display ausstatten, müssten sich die Bildschirme der Pro-Modelle in anderen Bereichen von den günstigeren Smartphones abheben. Denkbar wäre hier die höhere maximale Helligkeit für bessere Ablesbarkeit.

Eventuell hat Apple aber auch andere Argumente, wie zum Beispiel eine kleinere Dynamic Island, damit Fans zum höherpreisigen Pro-Gerät greifen. Es wird auch interessant, ob Apple sich einen neuen Namen für das Feature ausdenkt, da die Bezeichnung "ProMotion" klar an die Pro-Riege im Line-up geknüpft ist.

Bis zum geschätzten Release im September 2025 kann sich allerdings noch einiges ändern. Wie immer sind solche frühen Leaks mit Vorsicht zu genießen, selbst wenn es sich um eine etablierte Quelle handelt.