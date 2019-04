Design des Apple iPhone 8 soll 2020 zurückkehren

Kommt der Homebutton zurück? Angeblich arbeitet Apple an einem Nachfolger des iPhone 8, welcher auch das Design des letzten Apple-Smartphones mit Touch ID übernimmt. Gleichzeitig könnte es das günstigste iPhone im Sortiment des US-Unternehmens werden.

Der Name des "neuen" iPhone 8 ist noch nicht bekannt, möglicherweise heißt es einfach iPhone 9. Dafür gibt es aber schon eine ganze Menge Informationen zur angeblichen Beschaffenheit des vermeintlich preiswerten Modells. Wie so häufig stammen die Gerüchte dabei aus der Zulieferindustrie. Laut der chinesischen Economic Daily News soll Pegatron die Herstellung des neuen Smartphones übernehmen. Angepeilt seien zunächst 20 Millionen Exemplare.

iPhone 9 mit modernem Innenleben?

Äußerlich soll das Spar-iPhone wie ein iPhone 8 aussehen. Selbst das Display werde nicht wachsen. Dementsprechend könnte das Gerät in Zukunft in unserer Liste der besten Smartphones unter 5,5 Zoll aufzufinden sein. Die Hauptplatine im Innern soll sich hingegen deutlich verändern. Geplant sei hier ein Apple-A13-Chipsatz, wie er auch im Nachfolger des iPhone Xs und Xs Max stecken dürfte. Der interne Speicher soll mit 128 GB recht üppig ausfallen. Im Tausch für den günstigen Preis gibt es aber wohl nur eine einfache Hauptkamera.

Der Startpreis des mutmaßlichen iPhone 9 liege dem Bericht nach bei 649 Dollar. Zum Vergleich: Ein iPhone 8 mit 64 GB Speicher und Chipsatz von 2017 bietet Apple zurzeit ab 599 Dollar an. Das günstigste Modell der aktuellen Generation, das iPhone Xr, startet bei 749 Dollar. Der Nachfolger des iPhone 8 könnte also durchaus mit seinem Preis punkten. Auch wäre das Gerät eine passende Option für Nutzer, die den Homebutton vermissen oder sich nicht so recht mit der Gesichtserkennung Face ID anfreunden können.