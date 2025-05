Wer ein iPhone verliert, hofft meist, es über die Apple-Sicherheitsfunktionen wiederzubekommen. Doch in vielen Fällen tauchen die Geräte nie wieder auf – und es gibt Hinweise darauf, wohin sie verschwinden. Eine Adresse in Shenzhen nahe Hongkong taucht in der internationalen Berichterstattung immer wieder auf: Dort soll ein regelrechter Umschlagplatz für gestohlene Apple-Handys entstanden sein.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

optional inkl. Versicherung (Schaden & Diebstahl) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1028 € Amazon

Trotz Apples Sicherheitsmaßnahmen floriert der Schwarzmarkt. Laut einem Bericht der Financial Times bildet eine Mall in der chinesischen Elektronikmetropole Shenzhen den Mittelpunkt eines globalen Handels mit geklauten iPhones. Die Geräte kommen häufig aus westlichen Städten und machen offenbar einen Zwischenstopp in Hongkong, bevor sie im sogenannten "Tongtiandi Communication Market" weiterverarbeitet oder verkauft werden.

Erpressung inklusive: Wenn Diebe Kontakt aufnehmen

Besonders perfide wird es, wenn die Täter versuchen, Besitzer direkt zu erpressen. Wird bei einem iPhone der "Verloren"-Modus aktiviert, erscheint auf dem Display eine Kontaktmöglichkeit – zum Beispiel eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Genau diese nutzen die Kriminellen, um den Opfern Nachrichten zu schicken.

Unter dem Deckmantel eines harmlosen "Recycling-Verkäufers" fordern sie dann die Entfernung der Sperre. Andernfalls drohen sie mit dem Zugriff auf sensible Daten wie Kreditkarteninformationen oder Familienfotos.

Shenzhen als Hotspot für geklaute iPhones

Dass ein einzelner Ort so eine zentrale Rolle in einem weltweiten Diebstahlnetzwerk spielt, mag erschreckend wirken – ist aber offenbar Realität. In der genannten Mall ist der Handel mit gestohlenen Geräten kein Geheimnis. Verkäufer geben sich gern ahnungslos oder als Privatpersonen aus.

Die Betreiber selbst distanzieren sich von der Verantwortung. Währenddessen blüht das Geschäft: Laut Londoner Polizei bringt allein der Handy-Diebstahl in der britischen Hauptstadt jährlich rund 50 Millionen Pfund ein.

Für Apple-Nutzer bedeutet das: Ist das iPhone einmal weg, sind die Chancen auf eine Rückkehr minimal. Zwar können gesperrte Geräte meist nicht wieder aktiviert werden – doch Kriminelle versuchen es trotzdem, mit viel Know-how und ausgefeilten Methoden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Gerät bei Verlust umgehend sperren und aus der Ferne löschen. Mehr bleibt leider nicht übrig.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht