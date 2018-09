Apple stellt iPhone Xr vor: Sechs Farben, Aluminium-Gehäuse und LCD-Display

Das bunte unter den iPhones: Das iPhone Xr erscheint in sechs Farben.

Neben den zwei Nachfolgern des iPhone X, dem iPhone Xs und dem größeren iPhone Xs Max, hat Apple auf der Keynote am 12. September im Steve Jobs Theater ein drittes Smartphone vorgestellt: das iPhone Xr – es soll den günstigen Einstieg in Apples Ökosystem ermöglichen.

Das iPhone Xr misst 6,1 Zoll in der Diagonalen mit einer Auflösung von 1792 x 828 Pixel und einer Pixeldichte von 326 ppi. Damit hat es ein größeres Display als das iPhone 8 Plus bei gleichzeitig kleinerem Gehäuse. Das TrueDepth-Kamerasystem unterstützt Face-ID zum Entsperren des Telefons per Gesichtserkennung.

Liquid Retina: LCD-Display mit 120 Hz

Preiswerter ist das Xr unter anderem deshalb, weil Apple hier einen randlosen LCD-Bildschirm verbaut und kein OLED. Der Unterschied dürfte sich nur im direkten Vergleich bemerkbar machen. Apple beschreibt das Display als Liquid Retina im Gegensatz zum Super Retina beim Xs-Duo mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Durch Antippen des Bildschirms lässt sich das Xr jederzeit aufwecken.

Ein weiterer Unterschied: Statt Glas nutzt Apple Aluminium für die Rückseite. Darüber hinaus ist das Xr nach IP67 nur gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Eine weitere Änderung auf der Rückseite: Apple verzichtet beim Xr auf eine Dualkamera auf der Rückseite. Die 12-MP-Kamera mit Weitwinkelobjektiv besitzt eine f/1.8-Blende und einen optischen Bildstabilisator.

Günstiger als das iPhone 8 Plus

Technisch schließt das Xr zu den Xs-Geräten auf und kommt mit dem neuen 7-Nanometer kleinen A12-Bionic-Chip. Trotz der zusätzlichen Leistung, die der A12 Bionic ermöglicht, soll der Akku des Xr bis zu 1,5 Stunden länger halten als der des iPhone 8 Plus.

Das iPhone Xr erscheint in sechs Farben (Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Rot und Koralle) und mit Dual-SIM (Nano-SIM und digitale eSIM) sowie drei Speichergrößen: 64 Gb, 128 Gb, 256 Gb. Die günstigste Variante startet bei 849 Euro – damit ist es günstiger als das iPhone 8 Plus. Das iPhone Xr lässt sich ab dem 19. Oktober vorbestellen und ist ab dem 26. Oktober erhältlich.

Diese News wird fortlaufend mit neuen Informationen aktualisiert.