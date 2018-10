kNOW! ist das erste Ravensburger-Spiel für den Google Assistant

Der Spielehersteller Ravensburger wagt sich in neue Gefilde: Das Unternehmen hat nun ein Spiel für den Google Assistant angekündigt. In "kNOW!" müsst ihr Fragen beantworten, "die es so noch nie in einem Quizspiel gab".

"kNOW!" ist ein "Quiz- und Fun"-Brettspiel für drei bis sechs Spieler. Das Besondere ist, dass sich die Antworten auf viele der mehr als 1500 Fragen von einem Tag auf den anderen ändern können. Ein Beispiel dafür ist etwa die Frage nach der Temperatur in Havanna. Hier kommt der Google Assistant ins Spiel, der stets die richtige Antwort parat hat. Nachdem ihr eure abgegeben habt, verrät der Sprachassistent, ob ihr richtig liegt und korrigiert euch gegebenenfalls.

Online mehr Fragen als offline

Zwölf verschiedene Herausforderungen sollen einen lange anhaltenden Spielspaß gewährleisten. Außerdem erweitert Ravensburger "kNOW!" offenbar regelmäßig kostenlos um neue Fragen und Themenbereiche. Darüber hinaus scheint der Einstieg in das Spiel unkompliziert: Der Google Assistant erklärt Neulingen auf Wunsch die Regeln.

Zwar sind auch ohne den digitalen Assistenten "kNOW!"-Partien möglich. Doch die für Spieler ab 10 Jahren empfohlene "Offline-Variante" beschränkt sich auf ein Drittel der insgesamt beinhalteten Fragen. Die Online-Ausführung ist für Spieler ab 16 Jahren gedacht. Beide "Versionen" sind im Lieferumfang enthalten.

Es gibt allerdings noch eine Limited Edition, die neben dem Spiel auch noch einen Google Home Mini beinhaltet. In der Standardversion kostet "kNOW!" 37,99 Euro, im Bundle mit dem smarten Lautsprecher 49,99 Euro. Beide Ausführungen sollen im November 2018 in den Handel gelangen.