LG G7: Hersteller fragt Nutzer nach Meinung zur Notch

Wie soll das LG G7 aussehen? Diese Frage stellt sich offenbar derzeit auch der Hersteller – und hat sie an die Nutzer weitergegeben. Über Reddit will das Unternehmen aus Südkorea wissen, ob die Android-Fans eine Notch auf dem Display gut finden oder nicht.

In der Reddit-Umfrage spricht LG die Kontroverse an, die sich zur Notch in Android-Smartphones entwickelt hat, wie Android Authority berichtet. LG fragt: "Love the Notch? Or is it Notch Your Thing?" (Übersetzt: "Liebt ihr die Notch? Oder ist sie notch euer Ding?"). Die Ergebnisse sollen an die Design-Abteilung des Unternehmens weitergegeben werden – möglicherweise hat die Umfrage also tatsächlich Einfluss auf das Aussehen des nächsten Flaggschiffs LG G7.

Notch verstecken als Option

Mit dem iPhone X hat Apple die Notch eingeführt, eine Aussparung am oberen Ende des Displays, in der sich Sensoren und Frontkamera befinden. Mit der Notch hat Apple dem Umstand Rechnung getragen, dass möglichst große Bildschirme nur wenig Platz für diese Komponenten bieten. Mittlerweile haben viele Hersteller von Android-Geräten dieses Merkmal übernommen – so zum Beispiel Huawei mit seiner unlängst vorgestellten P20-Serie. Gerüchten zufolge soll auch das OnePlus 6 über eine Notch auf der Vorderseite verfügen.

Viele Nutzer empfinden die Unterbrechung des Displays aber als störend; abgesehen von dem Umstand, dass Apple als Design-Vorbild für Android-Smartphones benutzt wird. Doch selbst wenn das LG G7 die Aussparung erhält – mittlerweile gibt es über die App "Nacho Notch" zumindest die Möglichkeit, dieses Merkmal zu verstecken, wie 9to5Google berichtet. Huawei stellt diese Option für die P20-Familie ab Werk zur Verfügung. Möglicherweise könnt ihr auch auf dem LG G7 die Notch unsichtbar machen.