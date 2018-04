LG G7: So könnte das Top-Smartphone aussehen

Die Umfrage hatte offenbar doch nichts mit dem LG G7 zu tun: Erst vor wenigen Tagen sorgte LG für Wirbel, als der Hersteller die Nutzer nach ihrer Meinung zur sogenannten "Notch" fragte. Ein Video mit einem Rendermodell lässt nun vermuten, dass LG sich längst für das heiß diskutierte Designelement entschieden hat.

Eigentlich wäre es auch verwunderlich, wenn LG sich Anfang April noch nicht final auf das Design seines diesjährigen High-End-Smartphones festgelegt hätte. Das Rendervideo, welches vom Leak-Spezialisten OnLeaks und Mr. Phone stammt, soll schließlich auch zeigen, wie das fertige Smartphone aussieht. Zu sehen ist die Notch zwar nicht, doch bestätigen die Macher des Videos, dass der fast randlose 6-Zoll-Bildschirm wie das Display des iPhone X mit einer Einbuchtung für Telefonlautsprecher und Frontkamera ausgestattet sein dürfte.

Erinnert an das LG G6

Auch wenn das LG G7 vom Hersteller angeblich eine neue Bezeichnung verpasst bekommen soll, erinnert zumindest das Design aus dem Video klar an die bisherige High-End-Reihe und besonders an das LG G6. Wie beim Vorgänger sitzt der Lautsprecher wieder unten rechts neben dem mittig verbauten USB-C-Anschluss. Der Kopfhöreranschluss, den LG offenbar weiterhin verbaut, landet nun allerdings unten links und nicht mehr in der oberen Kante des Smartphones.

Eine weitere Neuerung betrifft die Button-Aufteilung: So soll der Power-Button zum Ein- und Ausschalten des Smartphones nicht mehr im Fingerabdrucksensor integriert sein. Stattdessen möchte LG beim G7 offenbar eine zusätzliche Seitentaste für eben diese Funktion integrieren. Wann das Smartphone erscheinen wird und welchen Preis LG dafür abrufen möchte, ist bisher nicht bekannt.