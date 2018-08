LG V20 und Q6 erhalten Android Oreo – Kamera-Update für LG G6 und G7

LG hat damit begonnen, eine ganze Reihe von Updates zu verteilen. Die High-End-Modelle LG G6 und G7 ThinQ erhalten damit neue Kamerafunktionen, das LG Q6 und das in Deutschland nicht erhältliche LG V20 werden auf die nächste Android-Version gehievt. Leider handelt es sich dabei noch nicht um Android 9 Pie.

Sowohl das LG Q6 als auch das LG V20 liefen bislang offenbar immer noch mit Android 7 Nougat, obwohl Updates auf die nächste Version bereits im Juli gesichtet worden sind. Zwar ist Android Pie mittlerweile bereits verfügbar, doch versieht LG die beiden Geräte in Südkorea zunächst einmal mit Android Oreo. In weiteren Ländern soll das Update auf die Android-Version von vergangenem Jahr ebenfalls in Kürze starten.

AR-Sticker und KI-Funktionen

Für das LG G6 und das LG G7 ThinQ wäre zwar Android 9 Pie die nächste Version, doch hat LG sich offenbar dazu entschlossen, zunächst ein kleineres Update mit neuen Funktionen für die verbauten Kameras vorzuschieben. Dem Bericht nach soll das LG G6 nun bessere Fotos bei wenig Umgebungslicht knipsen. Ermöglicht werde dies durch ein KI-gestütztes Helligkeits-Feature.

Nutzer des LG G7 ThinQ sollen nach der Installation des Updates in der Lage sein, Fotos und Videos mit Googles Augmented-Reality-Stickern wie animierten 3D-Figuren oder auch Text zu versehen. Alle neuen Aktualisierungen entstanden im sogenannten "Global Software Upgrade Center", das LG speziell zur Beschleunigung der Update-Entwicklung für seine Smartphones ins Leben gerufen hat.