Apple enthüllt: Darum gibt es keinen Touchscreen-Mac – aber bleibt das so?

Apples Gerätepalette umfasst bekanntlich sowohl (brandneue) iPads als auch Macs, doch eine Frage bleibt: Warum hat Apple bisher keinen Mac mit Touchscreen herausgebracht? Tom Boger von Apple liefert interessante Einblicke, die diese Entscheidung erhellen.

Eine klare Trennung zwischen iPad und Mac

In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" erklärte Tom Boger, Apples Vizepräsident für Produktmarketing bei Mac und iPad, die klare Rollenverteilung zwischen dem iPad und dem Mac. Während das iPad als "Touch-First-Gerät" konzipiert ist, wird der Mac für "indirekte Manipulation" verwendet, was den Einsatz von Tastatur, Maus oder Trackpad umfasst. Demnach stehen die Geräte nicht in direkter Konkurrenz zueinander. Sie ergänzen sich eher gegenseitig.

Wird es jemals einen Touchscreen Mac geben?

Ob es jemals ein MacBook mit Touchscreen geben wird, wollte Tom Boger nicht klar sagen. Er betonte, dass macOS für eine ganz andere Art von Computing ausgelegt sei. Viele Kunden besitzen beide Gerätetypen und betrachten das iPad als eine Erweiterung des Macs, wobei Apples Continuity-Funktion ein nahtloses Arbeiten über die Gerätegrenzen hinweg ermöglicht. Und: Ihr könnt das Tablet auch leicht als zweiten kabellosen Bildschirm für euer MacBook nutzen.

Auf die direkte Frage, ob Apple seine Meinung zur Touchscreen-Thematik ändern könnte, antwortete Boger ausweichend: "Ich kann nicht sagen, dass wir nie unsere Meinung ändern."

Was sagen die Gerüchte?

Laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple jedoch aktiv an Touchscreen-Versionen des Macs. Es heißt, dass ein MacBook Pro mit Touchscreen für das Jahr 2025 geplant ist. Dieses Modell würde das traditionelle Laptop-Design beibehalten, aber zusätzlich Touch-Eingaben und Gesten unterstützen – ganz wie bei einem iPhone oder iPad.

Eine Frage der Zeit?

Obwohl offizielle Aussagen von Apple eine klare Trennung zwischen den Gerätekategorien suggerieren, scheint die Entwicklung hinter den Kulissen eine andere zu sein. Auch wenn Apple schon an einem Touch-Mac arbeitet, bleibt abzuwarten, ob und wann Apple dieses Gerät veröffentlicht wird.

