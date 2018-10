Microsoft Surface Pro 6 und Surface Laptop: Neue Details zur Ausstattung

Gleiches Design, ähnliche Ausstattung, ähnlicher Preis: Mit dem Surface Pro 6 bringt Microsoft den Gerüchten zufolge im Herbst 2018 ein Gerät heraus, dass keine Innovationen mitbringen soll. Auf einen wichtigen Anschluss müssen Nutzer weiterhin verzichten.

In Bezug auf die Speichervarianten ändert sich im Vergleich zum Vorgänger nichts, berichtet Winfuture. Die Basisversion des Surface Pro 6 soll mit einem 4 GB großen Arbeitsspeicher ausgestattet sein, das Topmodell mit 16 GB. Der interne Speicherplatz zwischen 256 GB und 1 TB groß sein. Neu: Sowohl das Pro 6 als auch der Surface Laptop 2 werden mit Windows 10 S ausgeliefert. Auf Wunsch können Nutzer auch kostenlos Windows 10 Home installieren, nicht aber Windows 10 Professional.

Immerhin eine neue Farbe

Das Design der Geräte soll dem der Vorgänger sehr ähnlich sein. Aber Microsoft führt offenbar wenigstens eine neue Farbvariante ein: So gibt es sowohl Surface Pro 6 als auch den Surface Laptop angeblich in Schwarz. Wie der Nachfolger des Surface Pro von 2017 aussehen soll, verrät uns mutmaßlich ein Foto, das erst kürzlich aufgetaucht ist.

Auch ein anderes Detail spricht dafür, dass Microsoft 2018 nur ein moderates Update seiner Reihe anbieten wird: Das Surface Pro 6 soll wie seine Vorgänger keinen USB-C-Anschluss bieten. Für den 2. Oktober 2018 hat Microsoft zu einer Veranstaltung in New York eingeladen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Hersteller dort das 2-in1-Gerät und den Laptop präsentiert. Die Preise sollen fast identisch mit denen der Vorjahres-Modelle sein: Für 900 Euro erhaltet ihr nun aber einen doppelt so großen Arbeitsspeicher (8 GB).