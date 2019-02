Netflix: Automatische Downloads für iPhones verfügbar

Netflix möchte, dass ihre eure Lieblingsserien offline bequemer am Stück schauen könnt

Netflix spendiert seiner iOS-App endlich eine Funktion, die Android-Nutzern schon deutlich länger zur Verfügung steht. Ab sofort lädt der Video-Streaming-Dienst unter bestimmten Bedingungen automatisch neue Serienfolgen herunter. Auf diese Weise sollt ihr auf eure Lieblingsserien offline schneller zugreifen können.

Bereits seit Juli 2018 gibt es das Feature namens "Smart-Downloads" für Android. Nun steht es mit der Netflix-App für iOS auch auf iPhones parat, berichtet Variety. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Sobald ihr euch eine Serienfolge heruntergeladen und offline angesehen habt, lädt Netflix die nächste Episode automatisch herunter. Dadurch solltet ihr bequemer "bingen" können, da ihr euch nicht ständig selbst um das Herunterladen weiterer Folgen kümmern müsst. Obendrein löscht der Dienst die heruntergeladenen Episoden, die ihr bereits gesehen habt. Euer Speicher wird also nicht unnötig belastet.

So spart Netflix (eure) Daten

Eure mobile Datenverbindung belasten die "Smart-Downloads" übrigens unter keinen Umständen. Im Gegenteil. Der automatisierte Download startet ausschließlich dann, wenn ihr euch per WLAN verbunden habt. Laut Variety habe Netflix zudem generell sehr viel Arbeit in die Optimierung der Videoqualität gesteckt. So sollen beispielsweise Action-Szenen mit höheren Bit-Raten übertragen werden, als Segmente ohne große visuelle Wechsel. Damit ließe sich Bandbreite sparen – trotz hoher Qualität der Downloads.

Die automatischen Downloads auf iPhones funktionieren übrigens ausschließlich bei Serienfolgen. Filme könnt ihr nach wie vor nur manuell herunterladen. Die Auswahl der zum Download verfügbaren Streifen ist jedoch aufgrund verschiedener Lizenzbedingungen begrenzt. Das manuelle Herunterladen von Inhalten bei Netflix ist bereits seit Ende 2016 möglich.