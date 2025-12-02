Wer bislang gern Netflix vom Smartphone auf seinen Chromecast streamt, muss jetzt stark sein: Seit Neuestem ist das Casting nicht mehr möglich. Netflix hat die Funktion für fast alle Streaming-Geräte gestrichen. Auch der Google TV Streamer ist davon betroffen.

Wie zunächst einem Reddit-Nutzer aufgefallen ist, hat Netflix das Casting-Feature still und heimlich gestrichen: Der für das Casting benötigte Button fehlt in der Smartphone-App von Netflix einfach, wenn ihr auf ein betroffenes Gerät streamen wollt. Diese Einschränkung betrifft anscheinend einige Nutzer. Denn wie Android Authority schreibt, wird das Casting nur noch auf folgenden Geräten unterstützt:

Chromecasts der 3. Generation und älter (ohne Fernbedienung)

Google Nest Hub Smart Display

vereinzelte Vizio- und Compal-Fernseher

Warum das ein Problem ist

Besitzer anderer Streaming-Devices schauen dagegen ab sofort in der Röhre und müssen stattdessen die TV-App von Netflix nutzen. In der Smartphone-App könnt ihr nun also beispielsweise weder vor- und zurückspulen, noch Untertitel aktivieren oder die Lautstärke ändern. Viele Nutzer haben das offenbar gern über das Smartphone gemacht, weil es komfortabler ist. In Zukunft müsst ihr dafür zur Fernbedienung greifen. Chromecasts ohne Fernbedienung sind davon nicht betroffen, doch alle aktuellen Modelle beinhalten eine solche.

Problematisch ist das Ganze außerdem für Nutzer, die auf ihrem Smartphone mit einem anderen Netflix-Account eingeloggt sind und darüber eine Serie auf dem Fernseher schauen wollen. Um eine bewusste Maßnahme gegen unerlaubtes Account-Sharing soll es sich aber nicht handeln, wie Netflix Wired gegenüber mitgeteilt habe.

Warum hat Netflix das Feature gestrichen?

Ein Netflix-Repräsentant hat dem Magazin darüber hinaus erklärt, was tatsächlich hinter der Streichung steckt: Das betroffene Feature habe keine große Fangemeinde. Zu wenig Nutzer nähmen es tatsächlich in Anspruch. In solchen Fällen sei Netflix manchmal gezwungen, den Support einzustellen, um stattdessen in nützlichere Funktionen zu investieren.

Zahlen, die diese Behauptungen untermauern, habe Wired allerdings nicht erhalten. Letzten Endes spielt es auch keine Rolle: Das Feature ist weg und wird wohl auch nicht mehr zurückkehren. Hoffen wir mal, dass wir im Gegenzug neue spannende Features bekommen, mit denen Netflix die kontinuierlich steigenden Preise rechtfertigen kann.

