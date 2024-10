Der iPhone-Launch liegt hinter uns, aber noch hat Apple nicht alle Produktkategorien aufgefrischt. Ein bekannter Experte gibt nun einen Ausblick, welche Geräte noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Ende Oktober könnte es schon so weit sein.

In seinem "PowerOn"-Newsletter hat Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman seine Einschätzung zu den kommenden Apple-Produkten geteilt. Gurman zufolge sollen in diesem Jahr noch neue Macs und ein neues iPad erscheinen.

MacBook Pros mit M4-Chips und iPad mini

Aus seinem Newsletter geht hervor, dass Apple folgende Macs noch in diesem Jahr mit dem M4-Chip ausstatten will, der bereits im aktuellen iPad Pro sein Debüt feiern durfte:

MacBook Pro 14 Zoll in der Basiskonfiguration mit M4-Chip

MacBook Pro 14 Zoll/16 Zoll als High-End-Konfiguration mit M4-Chips (vermutlich M4 Pro und M4 Max)

Mac mini mit neuem Design und M4/M4-Pro-Chips

iMac mit M4-Chip

Außerdem soll ein lange vernachlässigtes iPad endlich aufgefrischt werden: das iPad mini. Die 7. Generation soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

Gurmans Einschätzung nach könnte Apple die Geräte bereits Ende Oktober ankündigen und einige dann am 1. November in den Verkauf schicken. Ob es dazu ein Event geben wird, ist aktuell unklar. Gurman äußerte sich im Newsletter dazu nicht. Lange hätte das Unternehmen für Einladungen allerdings nicht Zeit. Für gewöhnlich versendet Apple die Mitteilungen rund zwei Wochen vor dem Livestream.

Es ist also durchaus möglich, dass das Unternehmen die neuen Produkte nicht in einem vorproduzierten Event-Video ankündigt, sondern über mehrere Pressemitteilungen. Diesen Weg hat Apple bereits in der Vergangenheit gewählt.

Weitere Hardware im nächsten Jahr

Der Bloomberg-Experte gibt zudem einen Ausblick auf weitere Mac-Modelle und andere Geräte, die er im ersten Halbjahr 2025 erwartet. Auch die MacBook-Air-Reihe soll dann M4-Chips erhalten. Außerdem sind wohl neue iPad-Air-Modelle mit passenden Magic Keyboards für die erste Jahreshälfte geplant. Das iPhone SE 4 legt Gurman ebenfalls in diesen Zeitraum. Die Modelle Mac Pro und Mac Studio sollen später dazustoßen.