Neue Apple-Strategie für iPhone 17 Pro: Dieses Upgrade soll fehlen

Ein langjährig aktiver Experte hat seine Einschätzung zu einem wichtigen Bauteil für das iPhone 17 bzw. iPhone 17 Pro abgegeben. Ihm zufolge muss Apple beim im nächsten Jahr erwarteten iPhone auf ältere Technologie setzen als geplant. Dies könnte sich bei der Performance bemerkbar machen.

Der schon lange aktive Weibo-Nutzer "Phone Chip Expert" (übersetzter Account-Name) hat sich im chinesischen Netzwerk Weibo zum geplanten Apple-Chip für die iPhone-17-Serie geäußert (übersetzt). Apple soll den nächsten Upgrade-Schritt bei der Hardware-Komponente 2025 noch nicht gehen können.

iPhone 17 (Pro): Moderner 2-nm-Chip erst ab 2026

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass TSMC von Apple mit der Produktion eines 2-nm-Chips für das iPhone 17 beauftragt werden soll. Der Einschätzung des besagten Nutzers zufolge wird dies nicht der Fall sein. Grund hierfür ist die Skalierung der Produktion für Chips im besonders modernen Fertigungsverfahren. Die Massenproduktion solle erst Ende 2025 starten. Der Hersteller kann also vermutlich die üblicherweise hohe geforderte Produktionsmenge von Apple noch nicht erfüllen.

Der im 2-nm-Verfahren gefertigte Chip hätte sehr wahrscheinlich mehr Leistung bei gleichzeitig gesteigerter Effizienz zur Folge gehabt. Dies würde der Akkulaufzeit zugutekommen. Mutmaßlich hätte Apple den fortschrittlichen Chip für seine neuen Pro-Modelle reserviert. Stattdessen soll die iPhone-17-Reihe einen 3-nm-Chip nutzen. Auch der A17 Pro im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max wird bereits in diesem Verfahren produziert.

Nächster Chip-Sprung mit dem iPhone 18

"Phone Chip Expert" reagiert mit seinem Weibo-Post auf Meldungen eines taiwanesischen Finanzmagazins, das den neuen Fertigungsprozess für das iPhone 17 in Aussicht stellte. Wie glaubwürdig die Einschätzung des Weibo-Nutzers ist, lässt sich schwer beurteilen. Er beruft sich auf seine langjährige Erfahrung in der Chip-Industrie.

Wie zudem das Portal MacRumors anmerkt, ist er schon lange aktiv und war zuvor für eine korrekte Vorhersage bezüglich des iPhone 7 (!) verantwortlich. Sollten die Behauptungen stimmen, würde der Chip im iPhone 18 zum Einsatz kommen. Dies behauptet auch der nach eigenen Aussagen erfahrene User.

Unsere Einschätzung: In wenigen Monaten wird Apple sicherlich die iPhone-16-Serie vorstellen. Sowohl das iPhone 17 als auch das iPhone 18 liegen noch fern in der Zukunft. Hier kann sich noch einiges bis zum Launch ändern. Bei Chips in dieser Menge hängt die Umsetzung aber definitiv von der Produktionsausbeute ab. Dass dies nicht einfach ist, zeigt das Unternehmen immer wieder anhand von Chip-Generationen mit teilweise deaktivierten Kernen, um die Ausbeute zu erhöhen.