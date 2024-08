Ein neues Foto auf Social Media zeigt die mutmaßlichen Farben des iPhone 16 Pro. Eine ist komplett neu und spaltet die Fan-Gemeinde. Braun, Bronze, Orange oder doch etwas anderes – viele Leute sind sich nicht sicher, was sie davon halten sollen.

Es ist nicht lange her, dass Sony Dickson uns auf X die mutmaßlichen Farben des iPhone 16 vorgestellt hat. Nun hat er nachgelegt und auch die Varianten des iPhone 16 Pro gepostet. Weiß, Schwarz und Silber sind uns in ähnlicher Form vom Vorgängermodell bekannt, doch die vierte ist neu und sticht hervor. Abgesehen davon sind alle Varianten wie beim iPhone 15 Pro mattiert. Seht selbst:

Neue iPhone-Farbe löst Mutmaßungen, Fan-Liebe und Hohn aus

Scrollt man durch die Kommentare unter dem Post, wird schnell klar, dass die neue Farbe polarisiert. Viele Nutzer sind sich unsicher, wie Apple sie wohl bezeichnen wird. Im Raum stehen Vorschläge wie Braun, Bronze und Orange, aber auch weniger nette Vorschläge wie ... das, was ihr im stillen Örtchen hinterlasst:

Silver, space black, cement & 💩? — Ron Hardy (@7InOfParadise) August 16, 2024

Ebenso weit gehen die Meinungen zu der Farbe auseinander. Einige haben sie direkt in ihr Herz geschlossen und kündigen an, das iPhone in dieser Variante zu kaufen. Andere finden sie einfach nur furchtbar.

Schon bald herrscht Gewissheit

Ob Apple diesen Farbton tatsächlich in sein Sortiment aufnimmt, werden wir mutmaßlich am 10. September 2024 erfahren. Auf dieses Datum tippt zumindest der Apple-Guru Mark Gurman. Apple selbst hat den Termin bislang nicht bestätigt. Bis dahin müsst ihr der Farbe selbst einen Namen geben. Wir werfen mal "Coffee" (Kaffee) in den Raum.