Neues Samsung-Update für Galaxy S24 und Co. rollt aus

Samsung rollt aktuell das November-Update für das Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra aus. Neben dem neuen Sicherheits-Patch, der über 50 Sicherheitslücken schließt, enthält die Aktualisierung auch ein praktisches Extra: Die Funktion "Auto Blocker" bietet jetzt noch mehr Schutz.

Das Update trägt die Versionsnummer S92xBXXS4AXJB und enthält den Sicherheits-Patch für November 2024. Dieser behebt insgesamt 51 Sicherheitslücken, die in der letzten Software-Version entdeckt wurden. Besonders interessant ist außerdem die überarbeitete Auto-Blocker-Funktion: Stellt ihr sie auf "Maximale Einschränkungen", blockiert euer Galaxy S24 nun automatisch alle USB-Geräte (außer Ladekabeln), sobald sie angeschlossen werden. Das sorgt für zusätzlichen Schutz und verhindert ungewollte Zugriffe über USB.

So prüft ihr, ob das November-Update verfügbar ist

Wie bei OTA-Updates üblich rollt der Patch schrittweise aus. Dabei könnt ihr ganz einfach prüfen, ob das Update schon für euer Gerät bereitsteht. Geht dazu in die Einstellungen eures Smartphones, navigiert zu "Software-Update" und tippt auf "Herunterladen und installieren". Sollte das Update verfügbar sein, wird es automatisch heruntergeladen und installiert. Nach dem Galaxy S24 dürften auch andere Samsung-Handys zeitnah bedient werden.

Zukünftige Updates für das Galaxy S24

Die Galaxy-S24-Serie startete Anfang des Jahres mit Android 14 und One UI 6.1. Seitdem hat Samsung das System mit der Version One UI 6.1.1 um neue Galaxy-KI-Features und Leistungsverbesserungen erweitert. Der nächste Schritt ist das für Ende des Monats erwartete Beta-Update auf Android 15 mit One UI 7.0.

Nach der Testphase wird die stabile Version voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres erscheinen: Samsung will Android 15 zusammen mit dem Galaxy S25 veröffentlichen. Ein echter Bonus für alle Nutzer: Samsung plant für die Galaxy-S24-Serie insgesamt sieben große Android-Updates – das bedeutet sechs weitere Versionen nach Android 15.

