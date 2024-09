Android oder iOS? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die ihr euch stellt, wenn ihr euch zwischen dem Samsung Galaxy S24 und dem iPhone 16 entscheiden wollt. Aber das Betriebssystem ist nicht der einzige Punkt, in dem sich die beiden Geräte wesentlich voneinander unterscheiden.

Samsung Galaxy S24 vs. iPhone 16: Die wichtigsten Unterschiede

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Apple Modell Galaxy S24 iPhone 16 Display und Gehäuse Display-Größe 6.2 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel 2556x1179 Pixel Pixeldichte 416 ppi 460 ppi Technologie Super AMOLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 60 Hz Maße Größe 147x70.6x7.6 mm 147.6x71.6x7.8 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 167 g 170 g Leistungsmerkmale Chipsatz Samsung Exynos 2400 Apple A18 Taktrate Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 1.696.727 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB Akkuleistung 4000 mAh Kapazität 3561 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 29 h Videowiedergabe: Bis zu 22 h Sicherheit Fingerabdruck Face ID Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel Frontkamera 12 MP 12 MP MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Kleine, aber feine Unterschiede

Flache Rückseite, abgerundete Ecken, ein Rahmen aus Aluminium: Das Galaxy S24 und das iPhone 16 haben einige Gemeinsamkeiten. Die Kameralinsen sind beim Samsung-Handy allerdings einzeln in das Gehäuse eingelassen. Beim iPhone 16 sind sie dagegen in einer ovalen Kamerainsel untergebracht.

Auch die Vorderseite ist unterschiedlich gestaltet: Samsung setzt hier auf ein Punch-Hole-Design für die Frontkamera; Apple auf die interaktive Dynamic Island, die auch Benachrichtigungen anzeigen kann.

Das iPhone 16 hat zwei besondere Tasten: Den kapazitiven Button namens Kamerasteuerung könnt ihr zur Steuerung der iPhone-Kamera nutzen. Zudem ist die Actiontaste verbaut, die ihr mit unterschiedlichen Funktionen belegen könnt.

Beide Geräte sind nach IP68 zertifiziert und somit staub- und wasserdicht. Zudem sind sie fast gleich groß. Auch beim Gewicht fällt der Unterschied nur minimal aus:

Samsung Galaxy S24: 147,0 x 70,6 x 7,6 Millimeter, 167 Gramm

147,0 x 70,6 x 7,6 Millimeter, 167 Gramm iPhone 16: 147,6 x 71,6 x 7,80 Millimeter, 170 Gramm

Samsung verkauft das Galaxy S24 in insgesamt sieben Farben: Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray, Jade Green, Sapphire Blue und Sandstone Orange. Das iPhone 16 bietet Apple in fünf Farbvarianten an – Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün und Ultramarin.

Display: Wo bleiben die 120 Hertz, Apple?

Das Display des Samsung Galaxy S24 misst 6,2 Zoll und löst mit 2340 x 1080 Pixeln auf. Beim iPhone 16 ist der Bildschirm 6,1 Zoll groß, die Auflösung beträgt 2556 x 1179 Pixel.

Der größte Unterschied findet sich bei der Bildwiederholrate: Das iPhone 16 schafft in diesem Bereich höchstens 60 Hz, Samsungs Galaxy S24 dagegen bis zu 120 Hz. Somit sollten die Animationen auf dem Display des Samsung-Handys noch etwas flüssiger wirken als auf dem des iPhone 16.

Der Bildschirm des Galaxy S24 kann mit 2600 Nits zudem noch etwas heller werden als beim iPhone 16, das eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits hat. In beiden Fällen sollte das aber vollkommen ausreichen, um den Screen auch bei viel Sonnenlicht im Freien gut ablesen zu können.

Samsung Galaxy S24 vs. iPhone 16: Die Kameras im Vergleich

Auch bei der Hauptkamera gibt es signifikante Unterschiede: Samsung setzt für das Galaxy S24 auf ein Kamerasystem bestehend aus drei Linsen, darunter eine Telelinse für optischen Zoom.

Das iPhone 16 hat hinten nur eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera verbaut – eine Telelinse findet sich nicht. Die zweifache Vergrößerung des Digital-Zooms vermarktet Apple als "Tele-Zoom in optischer Qualität" und tatsächlich lassen sich damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Die Samsung-Kamera ist für Aufnahmen aus größerer Entfernung aber besser geeignet.

Dafür produziert die wichtige Hauptlinse beim iPhone 16 bessere Bilder, unter anderem, weil sie lichtstärker ist. Mit den neuen Fotografischen Stilen bietet euch Apple außerdem die Möglichkeit, eure Bilder umfangreich anzupassen – zum Beispiel die Hauttöne von Personen oder den Grad der HDR-Optimierung.

Das iPhone 16 kann außerdem räumliche Videos oder räumliche Fotos erstellen – 3D-Aufnahmen, die ihr euch dann mit der Apple Vision Pro ansehen könnt.

Für die Kamera des Galaxy S24 spricht indes die Möglichkeit, auch 8K-Videos mit 30 fps aufzunehmen. Das iPhone 16 kann Videos maximal in 4K-Auflösung mit 60 fps erstellen. Für 4K mit 120 fps müsst ihr zum iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max greifen.

Samsung Galaxy S24: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Weitwinkellinse: f/1.8, 1/1.56"-Sensor

f/1.8, 1/1.56"-Sensor 12-MP-Ultraweitwinkellinse: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel 10-MP-Telelinse: f/2.2, 1/2.55''-Sensor

f/2.2, 1/2.55''-Sensor 12-MP-Frontkamera: f/2.2

iPhone 16: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Weitwinkellinse: f/1.6, 1/1.56''-Sensor

f/1.6, 1/1.56''-Sensor 12-MP-Ultraweitwinkellinse: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel 12-MP-Frontkamera: f/1.9

Prozessor: Apples A18 Bionic hat die Nase vorn – sorry, Samsung

Im iPhone 16 steckt mit dem A18 Bionic ein neuer High-End-Prozessor aus dem Hause Apple, der für eine starke Performance sorgt. Im Samsung Galaxy S24 sitzt der hauseigene Exynos 2400.

Der Samsung-Chip ist zwar ebenfalls im High-End-Bereich angesiedelt, gilt jedoch als etwas weniger leistungsstark als der A18 Bionic. Der Performance-Unterschied ist im Alltag aber nicht unbedingt spürbar – und auch nur bei leistungshungrigen Aufgaben.

Samsung Galaxy S24 oder iPhone 16? Akkulaufzeit und Laden im Vergleich

Samsung verbaut in seinem Galaxy S24 einen Akku mit 4000 mAh, den ihr via Kabel mit bis zu 25 W und kabellos mit bis zu 15 W aufladen könnt.

Das iPhone 16 (3561 mAh) könnt ihr kabelgebunden mit etwa bis zu 20 Watt aufladen. Wireless Charging ist mit bis zu 25 W möglich – sofern ihr das iPhone 16 mit Apples aktualisiertem MagSafe Charger und einem entsprechend starken Netzteil aufladet.

Beide Hersteller machen konkrete Angaben zur Akkulaufzeit: Samsung zufolge unterstützt das Galaxy S24 eine Videowiedergabe von bis zu 29 Stunden und eine Musikwiedergabe von bis zu 78 Stunden. Für das iPhone 16 verspricht Apple eine Videowiedergabe von bis zu 22 Stunden und eine Audiowiedergabe von bis zu 80 Stunden.

Das Galaxy S24 bietet offiziell also eine etwas längere Akkulaufzeit bei der Videowiedergabe, während das iPhone 16 bei der Audiowiedergabe die Nase vorn hat. Beachtet dabei, dass die Angaben von Apple üblicherweise etwas konservativer gewählt sind als die von Samsung.

Galaxy AI vs. Apple Intelligence: Samsung hat 2024 das bessere KI-Handy

Sowohl Samsung als auch Apple setzen 2024 einen großen Fokus auf künstliche Intelligenz. Das Galaxy S24 ist mit der Galaxy AI ausgestattet, das iPhone 16 unterstützt Apple Intelligence.

Beide KI-Systeme ermöglichen eine Vielzahl von Funktionen, darunter Audiotranskriptionen, Textzusammenfassungen, eine KI-Nachbearbeitung von Bildern und vieles mehr. Apple liefert mit Apple Intelligence eine stark verbesserte Siri, die auch Apps steuern kann. Die Galaxy AI punktet dafür unter anderem mit einer Live-Übersetzung von Telefonaten.

Ein Haken an der ganzen KI-Geschichte: Galaxy AI ist für Samsung-Nutzer bereits hierzulande und in vollem Umfang nutzbar. Apples KI startet dagegen erst Ende 2024 – außerhalb der EU. Ab wann ihr Apple Intelligence nach Deutschland kommt, ist aktuell unklar.

Samsung Galaxy S24 und iPhone 16 im Preisvergleich

Das Samsung Galaxy S24 ist im Januar 2024 zu einem Einstiegspreis von 899 Euro erschienen. Inzwischen ist das Android-Handy bei vielen Händlern aber zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich.

Das iPhone 16 hat Apple im September 2024 auf den Markt gebracht. In der kleinsten Speicherausführung kostet es 949 Euro – ist im Direktvergleich also teurer als das Samsung-Handy. Das ist aber keine Überraschung, schließlich ist das Galaxy S24 schon seit mehreren Monaten auf dem Markt.

Preise für das Samsung Galaxy S24 128 GB: 648 Euro

648 Euro 256 GB: 705 Euro

Preise für das iPhone 16 128 GB: 949 Euro

949 Euro 256 GB: 1.079 Euro

1.079 Euro 512 GB: 1.329 Euro

Samsung Galaxy S24 vs. iPhone 16: Unser Fazit CURVED Redaktion Sowohl das Samsung Galaxy S24 als auch das iPhone 16 sind zwei Top-Smartphones. Das Samsung-Handy kann das Duell unserer Meinung nach allerdings knapp für sich entscheiden, was vor allem an dem überlegenden Display, dem niedrigeren Preis und der Verfügbarkeit der KI-Funktionen liegt. Apple will mit dem iPhone 16 zwar ebenfalls in den KI-Bereich vorstoßen. Dass Apple Intelligence aber nicht nur verspätet, sondern in EU-Ländern erst einmal gar nicht kommt, spricht nicht unbedingt für das neue iPhone. Zugegeben: Das iPhone 16 muss sich auch ohne KI-Funktionen nicht verstecken und kann dafür unter anderem mit dem stärkeren Prozessor punkten – für anspruchsvolle Nutzer mit Sicherheit ein dickes Plus. Schade nur, dass das 120-Hertz-Display bei Apple weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten ist – obwohl selbst viele Einsteiger-Handys mittlerweile die hohe Bildwiederholrate unterstützen. Letztlich wird aber sicherlich das Betriebssystem der entscheidende Faktor für euch sein: Habt ihr bereits andere Apple-Geräte in eurem Besitz, wird sich das iPhone 16 da nahtlos einfügen. Bevorzugt ihr Android-Geräte, ist das Samsung Galaxy S24 die richtige Wahl.