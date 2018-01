"Nightflyers" von George R.R. Martin kommt vor "Game of Thrones", Staffel 8

Mit "Nightflyers" wird nach "Game of Thrones" nun offenbar eine weitere Geschichte von George R. R. Martin als Serie umgesetzt. Das Projekt habe nun eine höhere Förderungssumme erhalten. Die Ausstrahlung soll schon in ein paar Monaten starten.

George R. R. Martin kann sich freuen: Für die Serie zu seiner Geschichte "Nightflyers" hat die Filmförderung von Irland 850.000 Euro dazugegeben, wie Deadline berichtet. Damit dürfte das Projekt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben. Für die Entwicklung der Serie soll der US-Sender Syfy zuständig, sein, Netflix habe sich bereits die Rechte für die Ausstrahlung in vielen Ländern gesichert – unter denen sich vermutlich auch Deutschland befindet.

Die Handlung: Quer durch das Sonnensystem

In "Nightflyers" geht es um eine Crew bestehend aus acht Wissenschaftlern und einem mächtigen Telepathen. Diese Gruppe besteigt gemeinsam das Raumschiff "Nightflyer", um damit an den Rand unseres Sonnensystems zu gelangen. Sie hoffen, Kontakt zu außerirdischen Lebensformen herstellen zu können. Doch so richtig glatt verläuft die Reise anscheinend nicht. Schon bald dürfte daher das blanke Überleben eine wichtigere Rolle für das Team als die ursprüngliche Mission spielen.

Geplant sind laut Screen Rant zehn Folgen für Staffel 1. George R. R. Martin wird aber wohl nur als Executive Producer an dem Projekt mitwirken. Offenbar verwendet er einen Großteil seiner Zeit eher dafür, das nächste Buch von "Game of Thrones" zu schreiben. Stattdessen sei der Autor Jeff Buhler für die TV-Umsetzung von "Nightflyers" verantwortlich, der beispielsweise das Drehbuch für den Horror-Film "The Midnight Meat Train" geliefert hat. Mit düsteren Geschichten dürfte er sich also auskennen. George R. R. Martin selbst meint, dass die Premiere schon im Juli 2018 erfolgt.

