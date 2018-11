Nike PG 2.5: Neue PlayStation-Sneaker vorgestellt

Weil NBA-Star Paul George ein leidenschaftlicher Zocker ist, hat Nike 2017 einen PlayStation-Schuh für ihn entworfen. Nachdem Anfang 2018 der Nachfolger auf den Markt gekommen ist, kündigt der Hersteller nun das nächste Modell der Sneaker-Reihe an.

Der Nike PG 2.5 x PlayStation wird weltweit am ersten Dezember 2018 erscheinen. Der Verkauf erfolgt über Nikes SNKRS-App sowie über ausgewählte Einzelhändler. In der Öffentlichkeit war der Schuh bereits zu sehen. In der Nacht vom 21. auf den 22. November 2018 kamen die Sneaker an den Füßen von Paul George zum Einsatz, der sie im Spiel gegen die Golden State Warriors trug. Wie sich die Schuhe auf dem Basketball-Court machen, seht ihr in dem Tweet am Ende dieses Artikels. Die graue Farbgebung ist laut Nike von der ersten PlayStation-Konsole inspiriert.

Unsere Empfehlung DAZN Gratismonat

PlayStation-Logo auf der Zunge

Die Zunge des linken Schuhs hat Nike mit dem PlayStation-Logo versehen. Auf der rechten Zunge befindet sich das Logo von Paul George. Die Seiten und den Klettverschluss des Nike PG 2.5 x PlayStation ziert ein Muster, das an die Knöpfe des Sony-Gamepads angelehnt ist. Laut Hersteller hat sich die Schuhreihe analog zur Gaming-Leidenschaft von Paul George weiterentwickelt.

Aktuell zockt der Basketball-Star in erster Linie, um im Verlauf einer anstrengenden NBA-Saison abzuschalten: "Früher habe ich Videospiele nur aus Spaß gezockt. Heutzutage mache ich das, weil ich so relaxen kann. Ich benötige manchmal eine Auszeit von der Realität", erklärt Paul George. Manchmal wolle er einfach mal kurz an einem anderen Ort oder in einem anderen Moment verweilen.