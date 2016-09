Nikes Schuhe aus "Zurück in die Zukunft" kommen im November

Her damit ! 35

Mit den Nike "HyperAdapt 1.0" kommen nun endlich die aus dem Film "Zurück in die Zukunft 2" bekannten Schuhe auf den Markt, die sich selbst zuschnüren können. Schon für 2015 waren die Power-Latschen mit den Power-Laschen ursprünglich angekündigt. Ein Exemplar kann sich zunächst allerdings nicht jedermann sichern.

Am 28. November 2016 werden die Treter erscheinen. Dies geht aus einem Tweet vom Nike PR Director Heidi Burgett hervor. Vorlage der HyperAdapt 1.0 sind die selbstschnürenden Schuhe, die Marty McFly (gespielt von Michael J. Fox) im zweiten Film der "Zurück in die Zukunft"-Reihe nach seiner Zeitreise ins Jahr 2015 anzieht. Da dieser Kinoerfolg im Jahr 1989 gedreht wurde, gab es damals eine ganz andere Vorstellung davon, wie weit unsere Technologie heute schon fortgeschritten sein wird. Zumindest Smartphones haben die Filme-Macher damals nicht vorhergesehen, obwohl viele Ideen des Blockbusters in die richtige Richtung gehen.

Termin zum Kauf benötigt

Während wir leider noch keine schwebenden Autos oder selbst trocknenden Jacken besitzen, hat Nike mit den HyperAdapt 1.0 zumindest die im Film präsenten Schuhe mit den sogenannten "Power-Laschen" endlich realisiert. Zuerst wird das Produkt allerdings nur in den USA erscheinen – in ausgewählten Nike-Stores. Wer sich ein Exemplar sichern will oder einfach nur mal ausprobieren möchte, braucht zudem einen bestätigten Termin dafür.

Es ist also davon auszugehen, dass Nike womöglich nur eine geringe Stückzahl produziert hat. Gerade deshalb könnte der noch unbekannte Preis auch eher im oberen Segment angesetzt sein. Falls Ihr also selber Interesse an den Nike HyperAdapt 1.0 habt, heißt es noch Abwarten: Vielleicht kommen die Power-Laschen bald auch nach Deutschland. Vermutlich folgen schon bald weitere Informationen von Nike.