Nintendo Switch: Hersteller soll 2019 zwei weitere Konsolen planen

Nintendo hat in 2019 offenbar noch einiges vor: Der Hersteller arbeitet angeblich an zwei neuen Versionen der Nintendo Switch. Beide sollen in diesem Sommer erscheinen.

Bei einem der beiden Modelle soll es sich um eine günstigere Variante handeln, während das andere Gerät angeblich mehr Funktionen als die bisherige Switch-Konsole bereithält. Das berichtet das Wall Street Journal. Der preiswerten Version fehlt angeblich die Vibrationsfunktion. Dies deute darauf hin, dass es keine abnehmbaren Joy-Con-Controller gibt.

Kommt die Switch Mini?

Der Bericht deckt sich mit anderen Meldungen, laut denen Nintendo eine kleinere Switch-Version plant, die besser in der Hand liegt und leichter zu transportieren ist als das Standard-Modell. Allerdings werden wohl auch einige Features der aktuellen Erfolgskonsole fehlen. Fraglich ist, inwiefern angeschraubte Gamepads die Kompatibilität einiger Spiele einschränken würden.

Zudem ist von einem High-End-Modell die Rede. Die Quellen der Zeitung können allerdings kaum mit konkreten Details dienen. Nur so viel: Nintendo tauscht mutmaßlich den vier Jahre alten Tegra X1-Prozessor von Nvidia aus. Ein aktueller Chip dürfte die Leistung und Effizienz der Nintendo Switch verbessern. Das Gerät soll zudem weitere Neuerungen enthalten, die sich an "ambitionierte Spieler" richten.

Die neuen Modelle der Nintendo Switch könnte der Hersteller bereits im Juni 2019 vorstellen. Dann findet in Los Angeles die E3 statt. Auf einer der bedeutendsten Messen für Video- und Computerspiele müsste sich Nintendo das Rampenlicht allerdings teilen: Zwar setzt Sony in diesem Jahr aus, Microsoft kündigte jedoch bereits einen großen Messeauftritt an.